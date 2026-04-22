بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

خطوات عملية لإنهاء إشكالية سوق الخضار في وسط إربد

25 دقيقة ago
وطنا اليوم:اطّلع عضو مجلس الأعيان ورئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، يرافقه رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة، على المخططات المقترحة لإنشاء مشروع حسبة الخضار في وسط مدينة إربد خلال زيارة لدار بلدية إربد الكبرى.
وأوضح رئيس لجنة البلدية عماد العزام، أمس الثلاثاء، أن المشروع سيُنفَّذ بتمويل كامل من صندوق البلدية دون اقتراض، وبكلفة أقل من المقترحات السابقة، مع إنشاء 61 محلا تجاريا لضمان عودة جميع مستأجري السوق السابقين وبإيجارات معقولة.
وبيّن أن السوق يشكّل جزءا من مشروع تطوير وسط إربد ومنطقة ظهر التل، ويترافق بناؤه مع تحسين الواجهات المعمارية للمحال المحيطة، إضافة إلى توفير مواقف للمركبات ومرافق خدمية وتهيئة المداخل لذوي الإعاقة، مع اعتماد التهوية والإنارة الطبيعية.
من جهته، أشاد الحاج توفيق بجدية البلدية في إنهاء ملف السوق الذي تعثر لسنوات، مشددا على ضرورة توفير إدارة فعّالة لضمان النظام داخل السوق بعد إنشائه.
وأكد الشوحة أهمية الشراكة بين الغرفة والبلدية لتنفيذ مشاريع تسهم في تنشيط الحركة التجارية وإنعاش أسواق المدينة.
وشملت الزيارة جولة ميدانية في موقع السوق الحالي والموقع المقترح، والاستماع لملاحظات التجار وبائعي الجملة حول التحديات القائمة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
