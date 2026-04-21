ولي العهد يوجه رسالة دعم للنشامى: كل الأردن وراكم وثقتنا بكم كبيرة

وطنا اليوم:وجه سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني، ولي العهد، رسالة دعم للمنتخب الوطني، على إنجازهم التاريخي بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، قال فيها: “كل الأردن وراكم، وثقتنا بكم كبيرة”، ومتمنيا لهم التوفيق.
ووأشار سموه، خلال ترؤسه اجتماعا في الاتحاد الأردني لكرة القدم، الثلاثاء، إلى أهمية الإنجازات التي حققها منتخب كرة القدم، مؤكدا أنها جاءت نتيجة جهد وطني ومؤسسي كبير، ومشيدا بجهود الاتحاد، بقيادة سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد، والتي ساهمت بشكل كبير بالارتقاء بمنظومة الكرة الأردنية.
من جانبه، ثمن سمو الأمير علي دعم سمو ولي العهد للقطاع الرياضي خصوصا كرة القدم، مشيرا إلى أهمية التركيز على الجانب المعنوي للاعبين والجماهير الأردنية، لا سيما في المونديال.
واستمع سموه من المسؤولين والمعنيين في الاتحاد، إلى شرح حول استعدادات المنتخب للمشاركة في نهائيات كأس العالم، وجهود تطوير المنظومة الكروية في الأردن.


وفيات
وفيات الثلاثاء 21-4-2026والدة النائب السابق مازن الضلاعين في ذمة اللهشقيق المحامي محمد العزه في ذمة اللهوفيات الاثنين 20-4-2026نايف محمد المزنه في ذمة الله