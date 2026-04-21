الأمير الحسين… قيادة شابة وصناعة المستقبل

الدكتور المحامي محمد مصطفى عيروط

في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، يبرز دور القيادات الشابة القادرة على استشراف المستقبل وصناعته، ويأتي في مقدمتها سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد الأمين، الذي يمثل نموذجاً للشباب الأردني الطموح، الجامع بين روح العصر وثوابت الدولة، والسائر بثقة على نهج جلالة الملك عبد الله الثاني المفدى في التحديث والتطوير الشامل.

لقد أثبت سموه حضوره الفاعل في مختلف الميادين، من خلال دعمه المتواصل لمسارات التحديث الإداري والسياسي والاقتصادي، واهتمامه العميق بقطاعي التعليم والتكنولوجيا، إدراكاً منه بأن الاستثمار الحقيقي يكمن في الإنسان الأردني المؤهل القادر على المنافسة والإبداع. كما نتابع عن قرب حرص سموه الدائم على التواصل المباشر مع الشباب، حيث تجلت هذه الروح في متابعته لهم ودعمهم في مختلف المحافل، ومن ذلك حضوره بينهم في قطر، بما يعكس نهجاً عملياً في تمكين الشباب والاستماع إليهم والوقوف إلى جانبهم.

وفي هذا السياق، تبرز تجربة جامعة الحسين التقنية كنموذج وطني رائد، حيث استطاعت خلال فترة وجيزة تحقيق نسب تشغيل مرتفعة لخريجيها، نتيجة تبنيها فلسفة تعليمية قائمة على ربط المعرفة بالتطبيق، وتأهيل الطلبة وفق متطلبات سوق العمل، وهو ما نحتاج إلى تعميمه على مختلف مؤسسات التعليم العالي.

إن التحدي الأكبر الذي يواجهنا اليوم يتمثل في البطالة، التي لا تشكل مجرد قضية اقتصادية فحسب، بل تمس الأمن الاجتماعي والاستقرار الوطني. ومن هنا، فإن تطوير التعليم بصورة جذرية، ومتابعة مخرجات الجامعات العامة والخاصة، وربطها باحتياجات السوق، أصبح ضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل.

وفي مقابل هذه التحديات، ينعم الأردن، بحمد الله، بنعمة الأمن والاستقرار، في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة، وهو ما يضع على عاتقنا جميعاً مسؤولية إبراز الإنجازات الوطنية في مختلف القطاعات، والعمل على استقطاب الاستثمارات، وتعزيز صورة الأردن كبيئة جاذبة وآمنة.

ومن موقعنا في ميدان القانون، نؤكد اعتزازنا بالقضاء الأردني، الذي يشكل ركيزة أساسية من ركائز الدولة، ونثمّن الجهود المتواصلة لجلالة الملك عبد الله الثاني المفدى في دعم السلطة القضائية وتطوير مرافقها وتحديث إجراءات التقاضي، بما يضمن السرعة والدقة في إنجاز القضايا، ويعزز ثقة المواطنين بسيادة القانون. كما نعتز بـ نقابة المحامين الأردنيين، التي تمثل صرحاً مهنياً ووطنياً راسخاً، خاصة مع ما شهدته من تطوير نوعي في بنيتها وخدماتها، كان من أبرزها افتتاح مبناها الحديث في جبل عمّان، ليكون بيتاً جامعاً للمحامين يعكس مكانة هذه المهنة ودورها.

إن الأردن، بقيادتنا وشعبه وشبابه، يسير بثبات نحو المستقبل، مستنداً إلى رؤية واضحة وإرادة صلبة، حيث تتكامل جهود القيادة مع طاقات الشعب و الشباب لبناء وطن قوي مزدهر، قادر على مواجهة التحديات وصناعة الفرص.