إجراء عملية نوعية لفصل المشيمة الأحادية باستخدام الليزر في الخدمات الطبية

وطنا اليوم:أجرى فريق طب الجنين في دائرة النسائية والتوليد بالخدمات الطبية الملكية عملية نوعية لفصل المشيمة الأحادية باستخدام تقنية الليزر (Fetoscopic Laser Ablation).

وأكد الفريق الطبي أن العملية تكللت بالنجاح، حيث تمكن الحمل من الوصول إلى 37 أسبوعاً و4 أيام دون أي مضاعفات تذكر، مشيراً إلى أن هذه العمليات تصنف ضمن التدخلات الطبية المعقدة والدقيقة التي تتطلب خبرات متقدمة وكوادر مؤهلة على أعلى المستويات.

ويبرز هذا الإنجاز قدرة الخدمات الطبية الملكية على مواكبة التطورات العالمية في طب الأجنة، ويمهد الطريق أمام المزيد من النجاحات الطبية المستقبلية، ويعزز ثقة المرضى بالخدمات الطبية التي تواصل مسيرتها في الريادة والتميز، ويعكس التزام الكوادر الطبية بتقديم أفضل الرعاية الصحية وفق أحدث المعايير العالمية