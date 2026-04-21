انخفاض الدخل السياحي خلال الربع الأول من عام 2026 بنسبة 3.8%

وطنا اليوم:انخفض الدخل السياحي خلال الربع الأول من عام 2026 بنسبة 3.8% ليبلغ 1.65 مليار دولار، وذلك بالمقارنة مع ارتفاع نسبته 8.9% ليبلغ 1.72 مليار دولار خلال ذات الربع من عام 2025.

وتظهر البيانات الأولية والصادرة عن البنك المركزي الثلاثاء، ارتفاع الدخل السياحي خلال الربع الأول من عام 2026 من الجنسيات الأوروبية بنسبة 20.1%، والآسيوية (4.7%)، والأميركية (1.2%)، في حين تظهر البيانات انخفاض الدخل السياحي من الأردنيين المغتربين بنسبة (10.1%)، والعرب (2.2%)، والجنسيات الأخرى (24.0%).

وفيما يتعلق بشهر آذار من عام 2026 انخفض الدخل السياحي بنسبة 5.4% ليبلغ 410.0 ملايين دولار، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض الدخل السياحي من جميع الجنسيات بنسبة 20.3% عدا الجنسيات العربية التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 12.1%، ولدى مقارنة الدخل السياحي خلال شهر آذار 2026 مع شهر شباط من العام ذاته، أظهرت البيانات تراجع الدخل السياحي بنسبة 23.2%.

كما أظهرت البيانات انخفاضاً في الإنفاق السياحي للأردنيين والمقيمين في الخارج خلال الربع الأول من عام 2026 بنسبة 6.3%، ليبلغ 459.7 مليون دولار. وبناء على ذلك انخفض صافي الدخل السياحي خلال الربع الأول من عام 2026 بنسبة 2.8% ليبلغ 1.19 مليار دولار