الجمارك الأردنية تُحذر من رسائل وروابط وهمية هدفها الاحتيال الإلكتروني

وطنا اليوم:جددت دائرة الجمارك الأردنية تحذيراتها لمتلقي خدماتها وجميع المواطنين مؤكدةً أنها لم تقم بإرسال أي رسائل نصية أو إلكترونية تتعلق بالشحنات أو الطرود البريدية الشخصية.

وأوضحت الدائرة أن ما يتم تداوله من رسائل أو روابط عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة هي محاولات احتيالية تهدف إلى سرقة البيانات الشخصية داعيةً إلى ضرورة توخي الحذر وعدم التفاعل مع هذه الروابط المشبوهة.

وشددت الجمارك على أهمية التأكد من صحة ومصدر أي رابط أو رسالة قبل التعامل معها خاصةً في ظل انتشار حسابات وهمية ومنتحلي صفات وظيفية يدّعون ارتباطهم بالدائرة لإيهام المواطنين بمصداقيتهم.

وتهيب دائرة الجمارك الأردنية بالجميع عدم الدخول إلى هذه الروابط أو تزويد أي جهات غير موثوقة بالمعلومات الشخصية مؤكدة أن جميع خدماتها الإلكترونية متوفرة عبر موقعها الرسمي فقط ولا تتطلب إدخال بيانات حساسة من خلال روابط خارجية وذلك تجنبًا للوقوع ضحية لعمليات الاحتيال أو السرقة الإلكترونية.