الملكة رانيا تلتقي مجموعة من رواد الأعمال وتزور مبادرة عزوتي

وطنا اليوم:التقت جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم بمجموعة من رواد الأعمال الشباب وممثلين عن شركات أردنية خلال زيارة إلى جبل اللويبدة في عمّان، كما زارت موقع مبادرة “عزوتي” في وسط البلد.

وخلال اللقاء الذي ضم مجموعة من رواد الأعمال إلى جانب ممثلين عن منظمة إنديفر الأردن وشركة بيوند كابيتال استعرض المشاركون تجاربهم في سوق العمل المحلي والعربي والتحديات وفرص التوسع والانتشار المتاحة اليوم.

كما استمعت جلالتها إلى شرح حول دور منظمة إنديفر الأردن التي تأسست عام 2009 كجزء من الشبكة العالمية التي تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي المستدام ودعم إيجاد فرص العمل من خلال تسريع نمو الشركات الريادية ذات الأثر العالي، وفق ما أوضحه مديرها التنفيذي تامر الصلاح.

واطلعت جلالتها على عمل منظمة بيوند كابيتال، المنصة الاستثمارية التي تأسست عام 2017 كشراكة بين إنديفر الأردن ومؤسسة سيليكون بادية وتركز على الاستثمار في صناديق رأس المال والشركات الناشئة التي تسهم في تحقيق قيمة اقتصادية للأردن.

وبعد اللقاء، قامت جلالة الملكة بزيارة لمطعم مبادرة “عزوتي”، حيث التقت عدداً من المتطوعين واستمعت إلى شرح قدمه مؤسس المبادرة محمود النابلسي حول نشأتها عام 2015 كمبادرة اجتماعية أردنية تعيد ابتكار مفهوم العمل الخيري، وتسعى إلى تعزيز التماسك الاجتماعي وترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة.

وتقوم فكرة “عزوتي” على مبدأ “العازم والمعزوم” بمفهوم المجتمع الأردني بما يجمع بين القادرين على العطاء والمحتاجين إليه، وقد نجحت منذ انطلاقها في توزيع أكثر من 400 ألف وجبة، بدعم من شبكة تضم أكثر من 3700 متطوع ومتطوعة. وتم تطبيق نموذج المبادرة في سلطنة عُمان، مع خطط للانتشار في محافظات ودول عربية أخرى.