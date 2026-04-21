إسلام أباد: وقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن ينتهي عند الساعة 4:50 صباحا

7 دقائق ago
إسلام أباد: وقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن ينتهي عند الساعة 4:50 صباحا

وطنا اليوم:قال وزير الإعلام الباكستاني، عطا الله تارار، إن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران ينتهي الساعة 4:50 صباحا بتوقيت باكستان، مؤكدا أن اتخاذ إيران قرارا بالمشاركة في المحادثات قبل انتهاء وقف إطلاق النار الممتد لأسبوعين أمر بالغ الأهمية.
وأكد تارار أن إسلام آباد لا تزال تنتظر ردا رسميا من إيران بشأن تأكيد مشاركة وفدها في الجولة الثانية من محادثات السلام مع الولايات المتحدة في العاصمة الباكستانية.
وذكر تارار في منشور على “إكس”: “قرار إيران حضور المحادثات قبل نهاية وقف إطلاق النار الذي يستمر أسبوعين أمر بالغ الأهمية”، مضيفا أن باكستان بذلت جهودا حثيثة لإقناع القيادة الإيرانية بالمشاركة في الجولة الثانية من المحادثات.
وحثت باكستان الولايات المتحدة وإيران على تمديد وقف إطلاق النار بينهما المحدد بأسبوعين، وفقا لوزارة الخارجية الباكستانية.
وجاء في البيان أن وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار شدد خلال اجتماع مع القائمة بأعمال السفارة الأميركية في باكستان ناتالي إيه. بيكر على ضرورة التواصل بين الولايات المتحدة وإيران، مضيفا أن باكستان حثت كلا الجانبين على بحث تمديد وقف إطلاق النار.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة في موقف تفاوضي قوي مع إيران وإنها ستتوصل في النهاية إلى “صفقة رائعة”.
ونقلت شبكة “سي إن إن” عن مصادر مطلعة أنه لا يزال من غير الواضح موعد مغادرة نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس من واشنطن إلى باكستان، فيما أفاد مسؤول في البيت الأبيض أن اجتماعات إضافية تُعقد في البيت الأبيض بمشاركة نائب الرئيس جيه دي فانس.


