قرار باستكمال مباراة الفيصلي واتحاد عمّان الثانية من لحظة توقفها وتأجيل النهائي

وطنا اليوم:قرر الاتحاد الأردني لكرة السلة، استكمال مباراة ناديي الفيصلي واتحاد عمّان الثانية من سلسلة نهائي دوري CFI الممتاز للرجال من لحظة توقفها وبذات طاقم التحكيم، بعد أن جرى إيقافها بقرار من مراقب المباراة حفاظا على سلامة جميع الأطراف.

كما تقرر تأجيل استكمال سلسلة النهائي حتى إشعار آخر، إلى حين إعادة جدولتها واستكمال الإجراءات اللازمة.

وقال الاتحاد في بيان رسمي، إنه تابع ببالغ الأسف والاستياء الأحداث المؤسفة التي رافقت المباراة الثانية بين الناديين، مؤكدًا أنها لا تمت بصلة إلى قيم اللعبة ولا تعكس الروح الرياضية التي يجب أن تسود الملاعب.

وأضاف أنه باشر، من خلال لجانه المختصة، مراجعة شاملة لجميع التقارير الرسمية المتعلقة بالمباراة، بما في ذلك تقارير الحكام والمراقبين والتسجيلات المتاحة، تمهيدًا لإحالتها إلى لجنة الانضباط والسلوك لاتخاذ الإجراءات والقرارات الانضباطية المناسبة وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة، وبما يضمن العدالة والحياد.

وأكد الاتحاد أن هذه الحادثة ستخضع لتقييم شامل انضباطيًا وتنظيميًا وأمنيًا، بما يسهم في تعزيز إجراءات الضبط داخل الصالات والحفاظ على أجواء التنافس النزيهة، لا سيما في المراحل الحاسمة من البطولات، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن كافة القرارات فور استكمال الإجراءات الرسمية بكل شفافية ومسؤولية.

وشدد على رفضه القاطع لكافة مظاهر العنف والإساءة التي شهدتها المباراة، مؤكدًا أن سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والحكام والجماهير أولوية مطلقة، وأن أي تجاوزات سيتم التعامل معها بحزم عبر اللجان المختصة ووفق الأطر القانونية المعتمدة.

ودعا الاتحاد إدارات الناديين واللاعبين والأجهزة الفنية والجماهير ووسائل الإعلام إلى التحلي بأقصى درجات المسؤولية، والامتناع عن أي تصريحات أو ممارسات من شأنها تأجيج الأوضاع أو التأثير على سير الإجراءات الرسمية.