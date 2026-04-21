بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

ارتفاع إجمالي حوالات العاملين الواردة خلال أول شهرين من 2026 بنسبة 12.7%

ساعتين ago
وطنا اليوم:أشارت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي الأردني، إلى ارتفاع إجمالي حوالات العاملين الواردة إلى المملكة بنسبة 12.7 بالمئة خلال الشهرين الأولين من عام 2026، ليبلغ 740.1 مليون دولار، أما الحوالات الصادرة من المملكة فارتفعت بنسبة 11.9 بالمئة لتبلغ 307.5 ملايين دولار.
وأظهرت البيانات أن الحوالات الواردة من الإمارات العربية المتحدة قد احتلت المرتبة الأولى من إجمالي الحوالات الواردة إلى المملكة بنسبة 22.7 بالمئة، تلتها المملكة العربية السعودية 19 بالمئة، ثم الولايات المتحدة الأميركية 18.3 بالمئة، يتبعها قطر 9 بالمئة.
أما الحوالات الصادرة، فتبين أن مصر تمثل الوجهة الرئيسة للحوالات الصادرة من المملكة لتشكل ما نسبته 39.0 بالمئة، تليها بنغلادش 12.6 بالمئة، يتبعها الفلبين 4.8 بالمئة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
