اللجنة الفنية الأردنية السورية للمياه تزور حوض اليرموك

وطنا اليوم:زارت اللجنة الفنية الأردنية السورية المشتركة اليوم الثلاثاء حوض اليرموك وسد الوحدة في الجانب الأردني على هامش انطلاق اجتماعها الثالث في عمان الأسبوع الحالي.

وأتت الزيارة بمشاركة أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، ومعاون وزير الطاقة السوري المهندس أسامة أبو زيد وعدد من المعنيين من الجانبين للوقوف على الواقع المائي وبحث الحلول والاليات لمواجهتها .