د . راشد الشاشاني

يشير قرار الولايات المتحدة الأمريكية حول تمديد مهمة هذه الطائرات القديمة حتى 2023 ، بعد ان كان مقررا احالتها الى التقاعد في 2026 الى بعض ملامح الحرب على ايران ، وخطط الولايات المتحدة تجاهها، سواء تلك التي نفذت بنجاح او تلك التي فشلت واستعيض عنها بغيرها ، او تلك التي لازالت في صف انتظار ساعة صفرها ، من جهة : يشير هذا الى التطلّع بجدية – تفوق جدية التفاوض – الى مواصلة عمليات عسكرية تمهّد او تعدّ لعملية برية حاسمة مباغتة

من جهة ثانية : يشي هذا بحجم الاستنزاف الذي تعرضت له القوة العسكرية الامريكية ؛ في مقابل تباطؤ انتاج ما يمكن ان يعوض هذا النزف ، هذا ما ظهر في تجاهل دعوات الاستغناء عن هذه الطائرة المكلفة من حيث الصيانة ؛ في مقابل تطوير اسلحة فرط صوتية ، بطء الانتاج هذا لايقاس بعدد القطع المنتجة ، بل بكمية الاستهلاك اليومي الضخمة التي تصل حدود قياسية ، قد تقدر حتى بالساعات لا بالايام في نظير استهلاكها في حروب اخرى ، كل ذلك في سبيل حصول الولايات المتحدة على ” نقطة صفر الاجهاز ” على ايران ؛ وهي تلهث خلف هذا الامل وجدت نفسها مضطرة الى كثرة التهديد مع قلّة التنفيذ في صعيد هذه التهديدات ، ما اعتبره بعض مسؤوليها خطة سياسية تتبعها الادارة وعلى راسها ترامب فيما عرف ” بالغموض الاستراتيجي” .

غموض ترامب الاستراتيجي لم يكن موفقا ؛ في محاولة منفعل متسرّع مثله لمراوغة هاديء بارد الاعصاب غير مكترث كالايراني ، ما اودى به في فخ حاجة حالية ملحّة الى ضرورة فرض حصار فوق حصاره ؛ بغية ملاحقة افشال ايران لهذا الحصار من حيث الاهداف التي سعى فيها ترامب الى اركاع ايران ، برود الاعصاب الايراني لم يقتصر على الهامه لترامب فكرة التخلي عن انجاز صفقة ضخمة بدقائق في سبيل تفويت فرصة هدوء اعصاب ايران للتحكم في المضائق ، بل امتد الى حروب ايران الاعلامية التي بثت في كل مواقعها منصة من منصات التحكم في الاعصاب .

عودة الى تمديد مهمة A-10 Warthog : تشير من جهة ثالثة هذه الانحناءة امام قدرات طائرة قديمة الى ضرورة اوجبتها – كنا قد ذكرناها سابقا – وهي فشل تجربة ارضية لمحاولة غزو بري ، ربما كانت في محيط جزيرة خارك ، هذا يعني في نظرنا ان تقديرات صعوبة المهمة العسكرية لم تكن مبنية على مجرد معلومات استخباراتية – فشلت الولايات المتحدة ومعها اسرائيل في تحديد دقتها – بل تبعتها تجربة عملية حسمت – على الاقل بالنسبة لترامب – خطورة تهوّر كهذا ؛ بحيث لم يعد يمكن لترامب ان بيصدّق تاكيدات مسؤوليه الذين تحولوا الى ما يشبه دور مسؤولي الاسد ” قبل ان تتطاير ملابسه الداخلية في فضاء الهروب ” حين كانوا يهبطون الى نسبة 99.9 % وهم ياكدون له صواب وحكمة قراراته ، هذا المازق الذي وقع فيه ترامب بعد دخوله غير الواعي للحرب يجعله في حالة تشبه حالة وزير دفاع الاسد حين كان يتحدث عن الانسحاب التكتيكي .

من جهة رابعة : يعني هذا التمديد ان هناك معارك ضارية على الارض ، ولو بمحاولة الاقتراب منها ؛ كلفت الكثير من العتاد الذي ذهب خدمة لكسر الصخور وتفريق الرمال دون عائد عسكري مناسب ، كانت اكثر ميادين هذه المحاولات هي الاستهدافات المتكرة التي حاولت انهاء المفاعلات النووية ، هذا يعني ان ترامب متاكد تماما انه لم يتمكن من اضعاف القوة النووية لايران كما يزعم كلما رفع قدم وحطّ اخرى .

مازق ترامب هذا اخذ جانبا باتجاه عدم الثقة بمن حوله ، بل ان هناك من مسؤوليه من سيورطه اما بخبثه او بغبائه ، وقد ظهر في الاقالات العسكرية والسياسية الاخيرة شيء من هذا ، كان اخرها اقالة وزيرة العمل ” ديرمر ” . في جانب اخر يواجه ترامب جدار صعوبة التضاريس الارضية التي تحتم استخدام طائرة قديمة لمهمة عسكرية ، بحيث تتفوق في فاعليتها العملية التي تفرضها ارض المعركة ـ برغم قِدمها – على اخر منجزات صناعة فرط الصوت ؛ وهو امر يغيّر معادلة القوة ويسحبها من حساب التصنيع الى حسابات اخرى ، ربما الارادة او الاصرار او حسابات العقائد – بغض النظر عن ماهيتها – في مقابل حسابات المنافع والمصالح .

هذه الحسابات واحدة من عناصر عدة ؛ تقف خلف مراوغات ترامب في مسالة التفاوض لاحداث توازن اقتصادي من جهة ضغط التكاليف التي بات الداخل الامريكي يصرخ بفعلها مدفوعا بالارتفاعات التي انهكته قبل ان تنهك غيره ، ناهيك عن الخوف من مفاجآت ايرانية لم تكن في الحسبان ، في مقابل جهل ايران ببعض خطط ترامب التي يستند اليها في هجومه غير المحسوب في حال لم يتمكن من انهاء الحرب قبل ذلك .