لأول مرة في الأردن، أمنية تطلق خدمة مراقبة ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز أمن المؤسسات

وطنا اليوم: أعلنت أمنية، إحدى شركات Beyon، عن إطلاق خدمة المراقبة بالفيديو المُدارة (VSaaS) والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن حزمة حلولها المؤسسية، في خطوة تهدف إلى تمكين المؤسسات من تعزيز أمنها التشغيلي عبر حلول متقدمة ومرنة.

وتعتمد الخدمة على نموذج اشتراك شهري يتيح للمؤسسات الاستفادة من بنية تحتية آمنة ومتطورة دون الحاجة إلى استثمارات رأسمالية كبيرة أو أعباء تشغيلية معقدة. وتشمل الخدمة منظومة متكاملة تبدأ من التوريد والتركيب، مروراً بتوفير أجهزة التسجيل، ووصولاً إلى الصيانة والدعم الفني المستمر.

وتوفر الخدمة كاميرات عالية الدقة تصل إلى 8 ميجابكسل، مزودة بخاصية الرؤية الليلية، إلى جانب خيارات تخزين مرنة سواء محلياً أو عبر السحابة. كما تتيح للمستخدمين الوصول إلى البث المباشر والتسجيلات بسهولة من خلال الويب أو تطبيقات الهواتف الذكية.

وفي إطار تعزيز كفاءة المراقبة، تتضمن الخدمة مجموعة متقدمة من خصائص الذكاء الاصطناعي التي تتجاوز المفهوم التقليدي، بما في ذلك اكتشاف الحركة، وإرسال التنبيهات الفورية، إضافة إلى إمكانيات تحليل ذكية مثل الكشف عن الحرائق والدخان، ورصد السلوكيات غير الطبيعية، وتحليل الحشود، بما يساهم في دعم اتخاذ القرار بشكل أسرع وأكثر دقة.

كما تتيح الحلول إمكانية التكامل مع أنظمة إدارة المنشآت، مثل أنظمة التحكم بالدخول، وإدارة الزوار، ومواقف السيارات، لتوفير منظومة أمنية مترابطة تدعم التشغيل الذكي وتعزز كفاءة إدارة المرافق.

وتعتمد الخدمة على اتفاقيات مستوى خدمة تضمن استمرارية التشغيل وسرعة الاستجابة، إلى جانب دعم فني محلي على مدار الساعة وتحديثات دورية دون تكاليف إضافية، بما يعزز جاهزية الأنظمة وكفاءة تشغيلها.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة في إطار التزام أمنية بتطوير حلول وخدمات مُدارة تواكب احتياجات السوق، وتمكّن المؤسسات من بناء بيئات عمل أكثر أماناً ومرونة، بما يعزز جاهزيتها للنمو ويؤكد مكانة أمنية كشريك موثوق في دعم البنية التحتية الرقمية في المملكة.

وللمؤسسات الراغبة في استكشاف الخدمة بشكل عملي، يمكن حجز عرض توضيحي عبر الرابط التالي:

