ترامب: لا أريد تمديد وقف إطلاق النار… ومستعدون للتدخل عسكريا

3 ساعات ago
وطنا اليوم:قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة في موقف تفاوضي قوي مع إيران وإنها ستتوصل في النهاية إلى “صفقة رائعة”.
وأضاف في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي، أن بلاده مستعدة للتدخل عسكريا إذا لزم الأمر، مشيرا إلى أن الوقت المتاح للتوصل إلى وقف لإطلاق النار “ليس طويلاً”.
وأكد ترامب أنه لا يرغب في تمديد وقف إطلاق النار، لافتا النظر إلى أن الحصار المفروض “كان ناجحا”، وأن الولايات المتحدة “تتعامل مع الملف الإيراني بنجاح كبير”.
وشدد على أن واشنطن تواصل العمل من موقع قوة في المفاوضات، معتبراً أن الظروف الحالية تصب في صالح التوصل إلى اتفاق بشروط أفضل.
واتهم إيران الثلاثاء بـ”انتهاك وقف إطلاق النار عدّة مرّات”، وذلك بينما لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت ستُعقد جولة جديدة من المفاوضات في إسلام أباد.
وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشال: “انتهكت إيران وقف إطلاق النار عدّة مرات”، في إشارة إلى الهدنة لمدة أسبوعين التي تنتهي مهلتها بحلول الأربعاء، والتي قد ينزلق بعدها الشرق الأوسط مجددا إلى الحرب.


وفيات
وفيات الثلاثاء 21-4-2026والدة النائب السابق مازن الضلاعين في ذمة اللهشقيق المحامي محمد العزه في ذمة اللهوفيات الاثنين 20-4-2026نايف محمد المزنه في ذمة الله