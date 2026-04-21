إطلاق باقة زواجي لتبسيط إجراءات الزواج في مراكز الخدمات الحكومية

وطنا اليوم:أعلنت مراكز الخدمات الحكومية عن إطلاق “باقة زواجي”، في خطوة تهدف إلى تبسيط وتوحيد إجراءات الزواج، وتمكين المقبلين على الزواج من إنجاز معاملاتهم في مكان واحد بسهولة ويسر.
وتقدم الباقة حزمة متكاملة من الخدمات المرتبطة بإجراءات الزواج، ضمن تجربة موحّدة وسريعة تسهم في اختصار الوقت والجهد، وتحسين كفاءة إنجاز المعاملات الحكومية.
وتشمل “باقة زواجي” تنظيم وتصديق عقد الزواج، وتسجيل واقعة الزواج، وإصدار دفتر عائلة لأول مرة، إضافة إلى خدمة إضافة الزوجة على التأمين الصحي، ومصادقة قاضي القضاة على الوثائق الشرعية.
وأكدت الجهات المعنية أن إطلاق هذه الباقة يأتي ضمن جهود تطوير الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات، بما يعزز جودة الخدمة المقدمة للمواطنين ويواكب احتياجاتهم.


