لأول مرة منذ 10 سنوات .. دمشق تسجّل أطول مدة كهرباء دون انقطاع

وطنا اليوم:اضاء الغاز المورد عبر الأردن إلى سوريا، العاصمة دمشق لـ 48 ساعة متواصلة دون انقطاع، لأول مرة منذ أكثر من 10 أعوام، وفق ما تداول نشطاء سوريون.

الدمشقيون عبروا عن سعادتهم بإضاءة العاصمة السورية كاملة دون انقطاعات، في مقاطع فيديو بثوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر المدينة مضاءة ليلا.

الاردن يمد سوريا بالغاز

وكان بدأ الأردن في كانون الثاني 2026 إمداد سوريا بالغاز، بموجب اتفاقية وقعتها الجارتين لبيع وشراء الغاز عبر الأراضي الأردنية، تنص على قيام المملكة بتزويد الجانب السوري بنحو (4) ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يومياً.

إلا أن إمداد الغاز المورد عبر الأراضي الأردنية انقطع عن سوريا في آذار جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي أدت إلى انقطاع إمدادات انبوب الغاز عن الأردن، ما دفع المملكة إلى اللجوء لموارد اخرى.

وعاد الأردن إلى تزويد سوريا بالغاز الطبيعي منذ الأحد 12 نيسان 2026، الأمر الذي نتج عنه تزويد العاصمة السورية بالكهرباء دون انقطاعات