إعلام جامعة البترا يحصد المركز الأول في مهرجان الشروق لإبداعات الطلاب بالقاهرة

وطنا اليوم:حصدت كلية الإعلام في جامعة البترا المركز الأول في محور الأفلام الروائية القصيرة، ضمن منافسات مهرجان الشروق العاشر لإبداعات طلاب الإعلام في القاهرة. وتنافست الجامعة بمشاركة أربعين جامعة وأكاديمية عربية، قدّمت مئتين وثمانية وثلاثين عملًا إعلاميًا في مختلف محاور المهرجان.

نال فيلم “وميض” الجائزة الأولى، وهو عمل روائي من إنتاج الطلبة كريم الكردي، وتيمور بلقر، ولين حجازي، بإشراف المدرّسة وسن حداد. ويستوحي الفيلم أحداثه من قصة حقيقية للإعلامي الكفيف راشد ربابعة، مصورًا إصراره على تحقيق حلمه بالعمل مذيعًا لنشرات الأخبار، بجودة طرح ومعالجة إنسانية.

وأكدت المشرفة وسن حداد أن هذا الإنجاز يعكس قدرة طلبة الكلية على إنتاج أعمال نوعية تنافس على المستوى العربي. وبيّنت حداد اهتمام جامعة البترا بتنمية المهارات العملية للطلبة، وربطها بقضايا واقعية تعزز دور الإعلام في المجتمع، بما يرسخ معايير التميز الأكاديمي والتطبيقي لدى طلبة الكلية.

ويُضاف هذا الفوز إلى سجل النجاحات التي حققتها كلية الإعلام في المشاركات الإقليمية والدولية السابقة. وتواصل الكلية نهجها في إعداد كوادر إعلامية قادرة على المنافسة، بما يرسخ مكانة الجامعة بوصفها مؤسسة تعليمية رائدة في رفد المشهد الإعلامي بكفاءات نوعية متميزة في مختلف فنون العمل الصحفي والتلفزيوني.