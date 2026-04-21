زراعة الأغوار الشمالية تدعو لتسييج البرك الزراعية للحد من حوادث الغرق

وطنا اليوم:دعت مديرية زراعة لواء الأغوار الشمالية المزارعين إلى الالتزام بتطبيق اشتراطات السلامة العامة المتعلقة ببرك الري الزراعية، للحد من حالات الغرق التي تشهدها، حفاظا على سلامة المواطنين.

وقال مدير زراعة الأغوار الشمالية، الدكتور المهندس محمد النعيم، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن تسييج البرك الزراعية أصبح وفق التعليمات الأخيرة الصادرة عن وزارة الزراعة من المتطلبات الأساسية لإصدار شهادة الحيازة الزراعية، التي تمثل الأساس لمختلف المعاملات والكتب الرسمية والخدمات التي يحتاجها المزارعون، ما يستدعي منهم الالتزام بهذه الإجراءات بشكل كامل وفقا للأنظمة.

وأضاف إن المديرية تؤكد ضرورة إجراء الصيانة الدورية للبرك الزراعية، والتأكد من جاهزيتها وسلامتها، إلى جانب وضع إشارات تحذيرية واضحة حولها، لمنع استخدامها للسباحة أو الاقتراب منها، مشيرا إلى أهمية منع استخدامها لأي أغراض غير زراعية.

وأشار النعيم إلى أهمية تركيب بوابات مناسبة للبرك الزراعية للحد من الدخول العشوائي إليها، وتفقدها دوريا بما يسهم في تقليل المخاطر المحتملة، لا سيما على فئة الأطفال.

وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز معايير السلامة العامة، وحماية المزارعين والمواطنين والأطفال من حوادث الغرق، وضمان الالتزام بالتعليمات الناظمة للعمل الزراعي.

ويضم لواء الأغوار الشمالية نحو 500 بركة ري زراعية، فيما برزت مطالبات، أخيرا، بضرورة تطبيق شروط السلامة على البرك المخالفة للحد من تكرار حوادث الغرق التي كان آخرها وفاة 3 أطفال في إحدى البرك غير المُسيجة الشهر الماضي.