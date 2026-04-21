44 دقيقة ago
ورشة متخصصة في جامعة فيلادلفيا لتعزيز أمن المختبرات

وطنا اليوم:عقد مركز التطوير والتدريب الأكاديمي والإداري في جامعة فيلادلفيا، بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني، محاضرة متخصصة بعنوان “الاستخدام الآمن للمواد الكيماوية في المختبرات”، بحضور عدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والفنيين المختصين، وذلك في إطار حرص الجامعة المستمر على تعزيز ثقافة السلامة المهنية والحد من المخاطر داخل بيئة العمل المخبري.
واستعرض المحاضر،الرائد المهندس وسام الخشاشنة، أبرز الأسس والمعايير الدولية للتعامل الآمن مع المواد الكيميائية، مشدداً على ضرورة الالتزام الصارم بإرشادات السلامة العامة وارتداء معدات الوقاية.
وتناولت المحاضرة سبل التخزين السليم للمواد الخطرة، وآليات تصنيفها الدقيق، وكيفية قراءة وفهم الرموز التحذيرية الخاصة بكل مادة وفقاً للأنظمة العالمية.
وأكد الرائد الخشاشنة أن التدريب المستمر ورفع مستوى الوعي حول كيفية التعامل مع حالات الطوارئ، كالانسكابات الكيميائية أو الحرائق، يعد ركيزة أساسية لتفادي الحوادث الناتجة عن نقص المعرفة، داعياً إلى ترسيخ ثقافة السلامة كجزء لا يتجزأ من الممارسة اليومية لحماية الأرواح والممتلكات.
واختتمت المحاضرة بحوار تفاعلي معمق، قدم خلاله المشاركون مداخلات حول التحديات الواقعية في المختبرات، حيث استعرض المحاضر حلولاً عملية وتطبيقية لتعزيز آليات الرقابة الذاتية وتطوير بروتوكولات الوقاية، بما يضمن تلافي المخاطر بكفاءة عالية.


