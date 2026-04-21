للمرة الثانية.. نجاة ناشط عراقي من محاولة اغتيال في بابل

58 دقيقة ago
وطنا اليوم:نجا الناشط العراقي ضرغام ماجد، اليوم الثلاثاء، من محاولة اغتيال تعرض لها في محافظة بابل. 
وقال شهود عيان إن مسلحين استهدفوا ماجد بإطلاق نار مباشر، ما أدى إلى إصابته في قدمه، قبل أن يتم نقله إلى أحد مستشفيات المحافظة لتلقي العلاج، حيث وُصفت حالته بالمستقرة.
وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، الناشط العراقي وهو يتلقى الإسعافات داخل ردهة الطوارئ، فيما بدت آثار الدماء واضحة على قدمه اليسرى، وسط تواجد عدد من مرافقيه.
وهذه هي المحاولة الثانية لاغتيال ماجد خلال نحو عامين، إذ كان قد أعلن في يوليو تموز 2024 نجاته من محاولة اغتيال متهما “جهات متنفذة” بالوقوف وراء استهدافه.
ويُعرف ضرغام ماجد بنشاطه في مجال مكافحة الفساد، وتسليطه الضوء على ملفات تتعلق بالأداء الحكومي، حيث دأب على توجيه انتقادات علنية لعدد من المسؤولين، متحدثاً عن شبهات فساد وسوء إدارة في مؤسسات الدولة.
وقاد ماجد خلال السنوات الماضية عدداً من التظاهرات والفعاليات الاحتجاجية، التي انطلقت في أحيان كثيرة من محافظة بابل باتجاه العاصمة بغداد، للمطالبة بتحسين الخدمات، وتوفير فرص العمل، ومحاسبة المتورطين بقضايا الفساد. 
ومنذ احتجاجات تشرين 2019، واصل الناشط حضوره في الساحة الشعبية، حيث كان يظهر في تجمعات ميدانية، ويلقي كلمات عبر مكبرات صوت من داخل سيارته، منتقداً أداء السلطات، وداعياً إلى إصلاحات سياسية واقتصادية، في مشهد بات مألوفاً لدى متابعي الحراك المدني في العراق


