توم وجيري يعودان إلى السينما في البوصلة المحرمة

وطنا اليوم:أعلنت شركة Viva Kids عن تحديد موعد طرح فيلم الرسوم المتحركة الكوميدي الجديد “توم وجيري: البوصلة المحرمة”، من إنتاج شركة “وارنر براذارز” في دور السينما، ليكون أحدث الأعمال الروائية الطويلة المستوحاة من السلسلة الشهيرة التي جمعت القط والفأر الأشهر في عالم الرسوم المتحركة.

وتدور أحداث الفيلم حول مواجهة غير متوقعة بين توم وجيري داخل متحف متروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك، حيث تؤدي مطاردة سريعة بينهما إلى إطلاق “بوصلة أسطورية” تفتح بوابة زمنية تنقلهما إلى مدينة قديمة مفقودة. هناك، يجد جيري نفسه في عالم غامض وخطير وينجذب إلى عصابة يقودها شخصية ماكرة، بينما يُعتقد أن توم يحمل رسالة ذات طابع إلهي.

ومع تصاعد الأحداث، يضطر الخصمان التقليديان إلى تجاوز خلافاتهما والعمل معًا من أجل النجاة والعودة إلى عالمهما.

وبحسب الإعلان، فقد عُرض الفيلم لأول مرة في دور السينما الصينية في أغسطس 2025، على أن يصل إلى دور العرض الأمريكية في 9 سبتمبر 2026، في طرح منفصل لا يشهد منافسة مباشرة قوية في شباك التذاكر، رغم تزامنه مع عدد من الأفلام البارزة.

ويأتي الفيلم من تأليف وإخراج غانغ تشانغ، وهو مستوحى من شخصيات شركة “هانا-باربيرا” الشهيرة. كما يشارك في إنتاجه عدد من الأسماء، من بينهم تشين بوفي وروكينغ فو وجاسمين غاو وشاوجينغ يانغ وهويشيا تشانغ. وتولت شركة Blossom Entertainment في بكين الإشراف على تطوير العمل ومبيعاته، بينما تبلغ مدة عرضه 94 دقيقة.

ويُنتظر أن يقدم الفيلم رؤية جديدة تجمع بين الكوميديا والمغامرة ضمن إطار بصري حديث لشخصيتي توم وجيري المحبوبتين عالميًا.