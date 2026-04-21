غبطة الكاردينال بييرباتيستا في الفحيص

غبطة الكاردينال بييرباتيستا في الفحيص

وطنا اليوم:تتهيأ مدينة الفحيص لاستقبال غبطة الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك القدس للاتين، بدعوة من عشيرة الزيادات ، وذلك مساء يوم الأربعاء 22 نيسان 2026.
وتم توجيه الدعوة للعديد من الشخصيات السياسية والدينية وأصحاب المعالي والسعادة ووجهاء العشائر والأعيان ورجال الأعمال ، تقديرًا لمكانة غبطة الكاردينال بييرباتيستا ، ولما يمثّله من نموذج مشرّف في خدمة المجتمع، ومواقفه المشرفة من الحرب على غزة ، بالإضافة الى سعيه لتعزيز قيم التسامح ، وترسيخ جسور المحبة بين أبناء الديانات والطوائف، ومواقفه الوطنية والاجتماعية ، التي تعلي شأن الأخوّة بين الناس .


وفيات
وفيات الثلاثاء 21-4-2026والدة النائب السابق مازن الضلاعين في ذمة اللهشقيق المحامي محمد العزه في ذمة اللهوفيات الاثنين 20-4-2026نايف محمد المزنه في ذمة الله