مستعد لقتل مليون سوري .. اعتراف بصوت مدير إدارة المخابرات الجوية بزمن الأسد

وطنا اليوم:من جديد يعود اسم اللواء جميل الحسن، مدير إدارة المخابرات الجوية في زمن الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، إلى واجهة التفاعلات على منصات التواصل، بعد تسريب جديد نشره حساب يحمل اسم “عاكف”، يعرف صاحبه نفسه بأنه مبرمج وخبير في الأمن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي والاستخبارات الإلكترونية مفتوحة المصدر، وصاحب سلسلة “تسريبات فلول الأسد – الاختراق الكبير” الذي كشف تحركات جنرالات وقيادات بارزة في نظام الأسد لإعادة ترتيب الصفوف ومحاولة زعزعة الاستقرار ضد الحكومة السورية الحالية.

“عاكف” نشر تسجيلين صوتيين منسوبين للواء جميل الحسن. في التسجيل الأول، يقول الحسن وهو يتحدث مع شخص اعتقد أنه ضابط إسرائيلي، معلنا “استعداده لقتل مليون سوري ثم تسليم نفسه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي” مع بداية الثورة السورية التي انطلقت عام 2011.

“لأننا سنحاسبهم حتى على ما اقترفوه من أقوال، وليس فقط على الأفعال، ولأن ما قاله المجرم جميل الحسن، جنرال الأسد المظلم الذي أمعن في قتل السوريين، لكنه راح يغرد كالبلبل أمامي حين انتحلت صفة مسؤول في الموساد الإسرائيلي ليدافع عن نفسه، متناسيا أنه قتل وعذب مئات الآلاف في سجونه بتهمة التخابر مع إسرائيل”.

وأضاف: “وفاء بالتزاماتنا في تسجيل كل إدانة تخرج من أفواههم لملاحقتهم ومحاسبتهم في المحاكم الدولية، حصلنا على تسجيل مكالمة حصري يؤكد أنه قال أمام مجلس القيادة إنه مستعد لقتل مليون سوري، والتحاكم في لاهاي بدلا من سيده الأسد الهارب”.

أما التسجيل الثاني، فيسمع فيه صوت منسوب للحسن وهو يبارك قصف إسرائيل لمبنى رئاسة الأركان في دمشق، إبان أحداث السويداء، في إشارة إضافية بحسب ناشطين إلى ما يصفونه بـ”تواطؤ” بعض أركان النظام مع الضربات الإسرائيلية مقابل تثبيت نفوذهم الداخلي.