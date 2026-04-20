الغذاء والدواء: منع بيع مشروبات الطاقة في المقاصف المدرسية

وطنا اليوم:أكد رئيس قسم الأغذية الخاصة والرياضيين في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، المهندس أحمد الشيّاب، أن المؤسسة تشدد الرقابة على مقاصف المدارس الحكومية والخاصة، لمنع بيع مشروبات الطاقة في مقاصف وزارة التربية والتعليم، للحد من استخدام هذه المشروبات لمن هم دون 18 عاماً.

وقال ، إنه يوجد على بطاقة المنتج، تحذيرات تفيد بمنع استخدامه للأطفال دون 18 سنة، كون هذه الفئة العمرية لم يكتمل لديها النمو العصبي والقلبي، كما وأن الشخص الذي يعاني من الحساسية من مادة الكافيين أو مشاكل قلبية، يجب عليه قراءة التحذيرات التي تفيد بأن هذه المشروبات تحتوي على كمية من الكافيين، التي بدورها تؤثر على القلب وتزيد نبضاته بحوالي 20 نبضة لكل دقيقة.

وأضاف أن دور المؤسسة يتمثل في ضبط المكونات الموجودة في مشروبات الطاقة، وفي حال كانت أعلى من الحد المسموح به، يمنع إدخالها إلى المملكة أو تصنيعها، كما يتم مراقبة الادعاءات والإيحاءات التغذوية الموجودة، ويمنع تداولها في المقاصف المدرسية.

وأشار إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة تعاني من مشاكل صحية نتيجة مشروبات الطاقة.

وأكد أنه يتم مراقبة الإعلانات وإرشاد الشركات بعدم الترويج للمنتج بإعلانات وتنويهات غير علمية أو منطقية تؤدي إلى إقبال زائد من قبل الأطفال، وفي حال المخالفة يتم سحب الرخصة ووقف تداوله.