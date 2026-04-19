واشنطن وتل أبيب تستعدان لانهيار الهدنة مع ايران بتحديث بنك الاهداف

وطنا اليوم:أفادت صحيفة معاريف العبرية الأحد، بأن مسؤولا عسكريا أمريكيا كبيرا زار إسرائيل خلال الأيام الماضية، في ظل احتمال انهيار وقف النار مع إيران بشكل مفاجئ.

ونقلت صحيفة معاريف عن مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع قوله في نهاية الأسبوع، إن الجيش الإسرائيلي والجيش الأمريكي، يعملان في تنسيق وثيق.

ولفت المسؤول الإسرائيلي إلى أنه خلال الأيام الأخيرة، زار إسرائيل قائد القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، الأدميرال براد كوبر، حيث التقى برئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير.

وأوضح المسؤول أن التنسيق القائم حاليا يتركز على احتمال انهيار وقف إطلاق النار مع إيران بشكل مفاجئ.

وأضاف: نحن مستعدون، وكذلك الأمريكيون، لهذا الاحتمال. وإذا اضطررنا إلى استئناف القتال، فنحن نعرف ما الذي يجب فعله. نحن في حالة تنسيق، والضربة التي سنوجهها ستكون مؤلمة للغاية وستلحق بالإيرانيين أضرارا جسيمة جدا.

وأشار المسؤول إلى أن بنك الأهداف تم تحديثه، وأن شعبة الاستخبارات العسكرية تتابع ما يجري في إيران، لافتا إلى أن الأهداف التي قد يعمل الجيشان على استهدافها هذه المرة ستشمل أيضا منشآت الطاقة الإيرانية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ممثلين عنه سيتوجهون إلى إسلام آباد وسيصلون مساء الغد لإجراء مفاوضات.

وقال ترامب: “قررت إيران إطلاق النار أمس في مضيق هرمز — وهو انتهاك كامل لاتفاق وقف إطلاق النار الخاص بنا! وقد استهدفت العديد من الطلقات سفينة فرنسية وناقلة شحن من المملكة المتحدة. لم يكن ذلك تصرفًا جيدًا، أليس كذلك؟

ممثلون عني سيتوجهون إلى إسلام آباد، باكستان — وسيصلون هناك مساء الغد لإجراء مفاوضات. أعلنت إيران مؤخرًا أنها ستغلق المضيق، وهو أمر غريب، لأن حصارنا قد أغلقه بالفعل. إنهم يساعدوننا دون أن يعلموا، وهم الطرف الذي يخسر من إغلاق الممر، بمقدار 500 مليون دولار يوميًا! الولايات المتحدة لا تخسر شيئًا. بل على العكس، تتجه العديد من السفن الآن إلى الولايات المتحدة — إلى تكساس، ولويزيانا، وألاسكا — لتحميل الإمدادات، بفضل الحرس الثوري الإيراني الذي يسعى دائمًا إلى الظهور بمظهر الرجل القوي!

نحن نقدم اتفاقًا عادلًا ومعقولًا للغاية، وآمل أن يقبلوا به، لأنه إذا لم يفعلوا، فإن الولايات المتحدة ستدمر كل محطة كهرباء وكل جسر في إيران. لا مزيد من اللطف! سيتراجعون بسرعة وبسهولة، وإذا لم يقبلوا الاتفاق، فسيكون من دواعي شرفي أن أفعل ما يجب فعله — وهو ما كان ينبغي أن تفعله إدارات سابقة تجاه إيران على مدى السنوات الـ47 الماضية.

لقد حان الوقت لوضع حد لآلة القتل الإيرانية”.