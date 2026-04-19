الملك: موقع الأردن ودوره الإقليمي أساس صلب للشراكة والحوار مع فنلندا

وطنا اليوم:عقد جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الأحد، لقاء مع الرئيس الفنلندي الدكتور ألكسندر ستوب في قصر الحسينية، تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وأبرز التطورات في المنطقة.

وأكد جلالته، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، أن الشراكة الأردنية الفنلندية نمت تدريجيا خلال أكثر من 60 عاما، وأن زيارة الرئيس ستوب للمملكة فرصة مهمة لبحث مجالات جديدة للتعاون، كالتعليم والتكنولوجيا.

بدوره، أعرب الرئيس الفنلندي عن شكره لجلالة الملك على حسن الاستقبال، لافتا إلى تشابه الدور الإقليمي لكل من فنلندا والأردن في سعيهما لتحقيق الاستقرار والاحتكام للحوار.

وأشاد ستوب بحكمة جلالة الملك وسعيه المستمر لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، معربا عن تطلعه للاستماع لرؤية جلالته ووجهة نظر الأردن تجاه مجمل التطورات في المنطقة.

وخلال المباحثات، أشار جلالة الملك إلى أن الموقع الاستراتيجي للمملكة ودورها الإقليمي يشكلان أساسا صلبا للشراكة والحوار مع فنلندا، مشددا على أهمية الجهود المشتركة في تعزيز الحوار وإيجاد الحلول السلمية.

وبين جلالته أن التعاون الدولي يكتسب خلال الفترة الحالية أهمية أكثر من أي وقت مضى، مؤكدا استمرار الأردن بدعم جهود تحقيق السلام في المنطقة، بالتنسيق مع الشركاء كفنلندا والاتحاد الأوروبي.

وبالحديث عن المستجدات الإقليمية، أكد جلالة الملك أهمية أن يقود وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران إلى إنهاء الحرب، وأن تتبعه المزيد من الإجراءات لخفض التوتر وتعزيز الاستقرار.

وشدد جلالته على ضرورة أن يفضي وقف إطلاق النار في لبنان إلى إنهاء العدوان الإسرائيلي، وتمكين لبنان من الحفاظ على سيادته وأمنه.

ودعا جلالة الملك المجتمع الدولي لوقف أية محاولات إسرائيلية لاستغلال أوضاع المنطقة كذريعة لفرض واقع جديد في القدس وغزة والضفة الغربية، نظرا لتقويضها فرص السلام وتهديدها بانزلاق المنطقة إلى صراع لا ينتهي.

وحضر المباحثات رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، والسفير الأردني غير المقيم لدى فنلندا فايز خوري، وسفيرة فنلندا غير المقيمة في الأردن آني ميسكانين