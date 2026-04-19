اغتيال القيادي في قوة الرضوان علي رضا عباس بغارة جنوبي لبنان

وطنا اليوم:أفاد مصدر أمني “إسرائيلي” للقناة (12) العربية، يوم الاحد، بمقتل قائد حزب الله في منطقة بنت جبيل، علي رضا عباس، الملقب بـ”الحاج أبو حسين باريش”، وذلك في أعقاب غارات نفذها سلاح الجو التابع لتل أبيب في جنوب لبنان.

ويعد عباس من أبرز القادة الميدانيين في صفوف الحزب؛ حيث شغل منصبا رئيسيا في “قوة الرضوان” النخبوية منذ عام 2024، وفقا لتقارير أمنية متقاطعة، مما يجعل استهدافه ضربة نوعية في ظل الظروف الراهنة.

تفاصيل التصعيد الميداني

وتأتي هذه العملية بعد تأكيد الجيش تنفيذ هجمات مكثفة، يوم الجمعة، استهدفت عناصر من حزب الله بذريعة “انتهاك تفاهمات وقف إطلاق النار”.

وتعد هذه العمليات هي الأولى من نوعها منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس/الجمعة.

وأوضح البيان العسكري أن القوات المنتشرة جنوب “الخط الأصفر” رصدت تحركات لعناصر اقتربوا من مواقعها من الجهة الشمالية، واعتبرت ذلك تهديدا مباشرا استوجب التدخل الفوري.

غارات جوية وقصف مدفعي

وفي إطار مساعيها لإزالة التهديد، نفذ سلاح الجو، بالتنسيق مع القوات البرية، غارات على مواقع وصفت بـ”الإرهابية” في مناطق عدة بالجنوب، كما جرى استخدام القصف المدفعي لدعم القوات على الأرض وتدمير البنى التحتية التابعة للحزب.

وأكد الجيش أن هذه التحركات تمت بناء على توجيهات القيادة السياسية، لضمان أمن المدنيين والقوات المرابطة على الحدود.

تفويض بالدفاع عن النفس

وشددت القيادة العسكرية في تل أبيب على أنها مخولة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للدفاع عن النفس في حال رصد أي خرق للاتفاق، مما يضع اتفاق التهدئة الأخير أمام اختبار حقيقي قد يؤدي إلى انهياره، خاصة مع سقوط قادة بحجم علي رضا عباس في الساعات الأولى لتنفيذ القرار.