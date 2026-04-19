فيلادلفيا تحتفي بيوم العلم الأردني وتؤكد رمزيته الوطنية

وطنا اليوم:نظّمت جامعة فيلادلفيا فعالية وطنية بمناسبة يوم العلم الأردني، بمشاركة واسعة من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية وطلبة الجامعة، في أجواء عبّرت عن الاعتزاز براية الوطن وما تحمله من دلالات راسخة.

وأكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله الجراح، في كلمته أن هذه المناسبة تشكّل محطة وجدانية تستحضر في الذاكرة مسيرة وطنٍ عريق بُني على العزيمة والكرامة، مشيرًا إلى أن العلم الأردني يجسد هوية وطنية متجذّرة وراسخة، ويعبّر عن إنتماءً صادقًا لتراب الأردن، وعن وحدة الأردنيين والتفافهم حول قيادتهم الهاشمية.

وبيّن الجراح أن العَلَم لا يُختزل في رمزيته الشكلية، بل يحمل معاني الالتزام والمسؤولية، ويتجسّد في حرص الأردنيين على حماية وطنهم والحفاظ على أمنه واستقراره، والعمل الدؤوب لصون مقدّراته وتعزيز مسيرته.

واستذكر رئيس الجامعة تضحيات أبناء الوطن الذين قدّموا أرواحهم دفاعًا عنه، مؤكدًا أن هذه التضحيات ستبقى مصدر فخر وإلهام للأجيال، وأن المملكة ستظل منارة للتعايش والتسامح والسلام.

وتضمّنت الفعالية فقرات غنائية وقصائد وطنية قدّمها طلبة فرقة كورال الجامعة، تغنّت بالوطن وقائد الوطن، حيث رفع الطلبة العَلَم الأردني وردّدوا الهتافات الوطنية، وعبّروا عن اعتزازهم بوطنهم وقيادته، في مشهدٍ جسّد عمق الانتماء وروح الولاء، وسط أجواء غلب عليها الفخر والحماسة.

وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود جامعة فيلادلفيا لتعزيز القيم الوطنية لدى طلبتها، وترسيخ الوعي برمزية العلم الأردني باعتباره عنوانًا للوحدة والسيادة والكرامة