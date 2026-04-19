بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

فيلادلفيا تكرّم النقشبندي لتميّزه في مسابقة مقرئ الطلبة الوافدين 2026

ساعتين ago
وطنا اليوم:كرّمت جامعة فيلادلفيا الطالب محمد عصام محمد سعد النقشبندي، من تخصص التصميم الداخلي في كلية العمارة والتصميم، تقديرًا لمشاركته المتميزة في مسابقة مقرئ الطلبة الوافدين لتلاوة وتجويد القرآن الكريم في دورتها الرابعة لعام 2026، والتي نظمتها وحدة شؤون الطلبة الوافدين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وجرى التكريم بحضور عميد شؤون الطلبة الدكتور حسن الدباس وعميد كلية العمارة والتصميم الدكتور علاء عبيدات، حيث ثمّنا الأداء المتقدم الذي حققه الطالب النقشبندي خلال مراحل المسابقة، معبّرين عن فخر الجامعة بما يحققه طلبتها من إنجازات متميزة في الأنشطة اللامنهجية
وأكد العميدان أن جامعة فيلادلفيا تواصل دعم الطلبة المتميزين ورعايتهم، إيمانًا بأهمية إعداد شخصية متكاملة للطالب، تجمع بين التأهيل الأكاديمي وتنمية المهارات وتعزيز الجوانب النفسية والاجتماعية، بما يسهم في تخريج كفاءات قادرة على خدمة المجتمع والمساهمة في مسيرة التنمية الوطنية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
