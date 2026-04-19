إطلاق باقة المقيمين في مراكز الخدمات الحكومية لتسهيل إنجاز المعاملات

ساعتين ago
وطنا اليوم:أعلن مركز الخدمات الحكومية التابع لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، عن إطلاق باقة جديدة تحت مسمى “باقة المقيمين” في مركزي المقابلين والكرك، وذلك ضمن جهود تطوير الخدمات الحكومية وتسهيل وصول المقيمين إلى حزمة متكاملة من الخدمات ضمن بيئة منظمة وسلسة تسهم في إنجاز معاملاتهم بسرعة وكفاءة.
وتهدف الباقة الجديدة إلى تمكين المقيمين من الحصول على مجموعة من الخدمات الحكومية الأساسية في مكان واحد، بما يعزز تجربة المتعاملين ويختصر الوقت والجهد عليهم.

وتشمل الباقة عدداً من الخدمات الحكومية، أبرزها:

تصديق الوثائق الرسمية لدى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية

خدمات الاقامة والحدود

إصدار الشهادة الصحية للعاملين في المهن والحرف الصناعية

إصدار شهادة عدم المحكومية

تصديق الوكالات الخارجية

خدمات وزارة العمل الأردنية، بما في ذلك طباعة تصاريح العمل وتصديق شهادات الخبرة

الاستعلام عن مخالفات السير للمركبات الأجنبية ودفعها


24 ساعة
12:25

بسبب الحرب.. ضربة للسياحة في سويسرا وبريطانيا

12:19

الأردن وسوريا تطلقان مشروعًا استراتيجيًا لتحديث الدراسة الهيدروسياسية لنهر اليرموك

12:14

إسرائيل تحذّر: ضربات قاسية على إيران بحال فشل المفاوضات

12:09

مشوقة يسأل الحكومة عن المخالفات الجسيمة في تقرير ديوان المحاسبة

12:07

وزارة الثقافة تدعوكم لحضور الندوة الحوارية بعنوان الأردن؛ الأرض والإنسان في جامعة مؤتة

11:54

أمانة عمان: الكاميرات الجديدة تهدف لتعزيز السلامة المرورية لا فرض المخالفات

11:46

الحكومة: لا تعطيل لمسيرة الاقتصاد الأردني رغم الأحداث الإقليمية

11:40

إنجاز علمي أردني لافت: البروفيسور محمد نور الطراونة يسجل ابتكارين في الولايات المتحدة

11:36

العثور على جثث 50 طفلا وستة بالغين ملقاة بمقبرة في ترينيداد وتوباغو

11:29

نزاع عائلي قديم متجدد يشل الحياة في بلدة بيت أمر

11:22

اغتيال القيادي في قوة الرضوان علي رضا عباس بغارة جنوبي لبنان

11:17

فيلادلفيا تحتفي بيوم العلم الأردني وتؤكد رمزيته الوطنية

وفيات
نايف محمد المزنه في ذمة اللهالحاج محمد حميده الذيابات البطوش (أبو عمر)وفيات الجمعة 17 – 4 – 2026وفيات الخميس 16-4-2026وفاة البرفسور ادوارد بروزاتي