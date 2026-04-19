إطلاق باقة المقيمين في مراكز الخدمات الحكومية لتسهيل إنجاز المعاملات

وطنا اليوم:أعلن مركز الخدمات الحكومية التابع لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، عن إطلاق باقة جديدة تحت مسمى “باقة المقيمين” في مركزي المقابلين والكرك، وذلك ضمن جهود تطوير الخدمات الحكومية وتسهيل وصول المقيمين إلى حزمة متكاملة من الخدمات ضمن بيئة منظمة وسلسة تسهم في إنجاز معاملاتهم بسرعة وكفاءة.

وتهدف الباقة الجديدة إلى تمكين المقيمين من الحصول على مجموعة من الخدمات الحكومية الأساسية في مكان واحد، بما يعزز تجربة المتعاملين ويختصر الوقت والجهد عليهم.

وتشمل الباقة عدداً من الخدمات الحكومية، أبرزها:

تصديق الوثائق الرسمية لدى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية

خدمات الاقامة والحدود

إصدار الشهادة الصحية للعاملين في المهن والحرف الصناعية

إصدار شهادة عدم المحكومية

تصديق الوكالات الخارجية

خدمات وزارة العمل الأردنية، بما في ذلك طباعة تصاريح العمل وتصديق شهادات الخبرة

الاستعلام عن مخالفات السير للمركبات الأجنبية ودفعها