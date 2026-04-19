الجيش الأميركي: التجارة من وإلى إيران عبر البحر توقفت تماما

3 ساعات ago
وطنا اليوم:أعلن الجيش الأميركي، أمس السبت، أن الحصار الذي يفرضه على الموانئ الإيرانية أوقف حركة التجارة عبر البحر من وإلى إيران بشكل كامل.
وقالت القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم) على منصة “إكس”، إن “المدمرة الصاروخية الموجهة (يو إس إس بينكني) تقوم بدوريات في المياه الإقليمية لدعم عمليات الحصار”.
وأضاف: “أدى الحصار إلى توقف التجارة من وإلى إيران بحرا بشكل كامل”.
وتحكم الولايات المتحدة قبضتها لمحاصرة الموانئ الإيرانية منذ أيام، في أعقاب فشل جولة أولى من المفاوضات بين الطرفين في إسلام آباد.
وكانت إيران أعلنت فتح مضيق هرمز أمام حركة السفن، الجمعة، إلا أنها أغلقته مرة أخرى السبت، مطالبة الولايات المتحدة برفع الحصار البحري عنها.
وقال الحرس الثوري الإيراني مساء السبت إن “المضيق سيظل مغلقا حتى يتم رفع الحصار الأميركي”.
وحذر الحرس الثوري من أنه “لا ينبغي لأي سفينة أن تتحرك من مرساها في الخليج أو بحر عمان، وأي محاولة للاقتراب من مضيق هرمز ستعتبر تعاونا مع العدو وسيتم استهدافها”.


