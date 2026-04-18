وزير الإدارة المحلية يبدع في تنشيط المجالس البلدية ،،،،

بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة ،،،

منذ أن تم حل المجالس البلدية ومجالس المحافظات وتعيين لجان لهذه البلديات ، ووزير الإدارة المحلية يقوم بجولات ميدانية للإطلاع على عمل هذه اللجان وخططها ، وفعلاً بدأت هذه اللجان بتفعيل وتنشيط عمل الكوادر البشرية العاملة في البلديات ، وانتشرت هذه اللجان وكوادر البلديات في الميدان وبدأت حملات النظافة العامة ، وحملات التشجير وتنفيذ العطاءات المختلفة من فتح الطرق وتعبيدها، وانشاء المشاريع التنموية والحدائق العامة والترفيهية ، كما أنها تجاوزت مشاكل التقصير في التعامل مع المنخفضات الجوية، كما علمت الوزارة على متابعة أداء اللجان البلدية بشكل مكثف وحثيث ميدانيا من خلال حملات التفتيش التي يقوم بها كادر الوزارة بقيادة أمين عام الوزارة ، علاوة على تكليف متسوق خفي للقيام بزيارات فجائية للبلديات ومعرفة والإطلاع سبل الأداء ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، بالإضافة إلى تفعيل الخدمات التقنية والرقمية للتسهيل على المواطنين ، كما تم تخفيض مديونية البلديات بشكل كبير، وعمل دورات تدريبية لتأهيل وتدريب الكوادر البشرية العاملة في البلديات لرفع سوية أدائهم ، وكانت النتيجة أن تحسن مستوى الخدمات الشاملة المقدمة للمواطنين وعلى رأسها النظافة العامة وتعبيد الطرق ، والحد من الفساد المالي والإداري ، وهناك تقييم شامل لأداء عمل اللجان وتصنيفهم ضمن مستويات ، وهذا استنفذ جهد كبير من معالي المهندس وليد المصري وزير الإدارة المحلية خبير البلديات وعمدتها وطاقم الوزارة ، وهذا انعكس إيجابيا على التغذية الراجعة من متلقي الخدمة من المواطنين ، وهذا ظهر بوضوح من نتائج استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجيه في الجامعة الأردنية ، هذه عناوين مختصرة ، والباقي تفاصيل ، وللحديث بقية .