في أي عالم تعيش .. أسطورة برشلونة يهاجم لامين يامال

وطنا اليوم:وجَّه الفرنسي كريستوف دوغاري، مهاجم برشلونة السابق، انتقادات عنيفة للإسباني لامين يامال، نجم الفريق الكتالوني.

ويُعتبر لامين يامال بعمر 18 عاما أحد أبرز المواهب الشابة في عالم كرة القدم، وهو عنصر أساسي في خط هجوم برشلونة هذا الموسم.

لكن كريستوف دوغاري شكَّك علنًا في تأثير لامين يامال وعقليته، خاصةً بعد إقصاء برشلونة من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد.

وفي حديثه على قناة “RMC SPORT”، انتقد لاعب برشلونة السابق ليس فقط أداء يامال، بل أيضًا سلوكه، مشيرًا إلى أن النجم الشاب كان كثير الكلام دون أن يدعمه بأدائه على أرض الملعب.

وقال دوغاري: “إذا كنت ستتحدث كثيرًا، فتأكد من أن فريقك قادر على الفوز، في أي عالم تعيش يا فتى؟ في الواقع، أنت لا تفعل شيئًا”.

لم يتوقف النقد عند هذا الحد، وواصل دوغاري تحليل أداء يامال في المباراة قائلا: “سجل في الدقيقة الرابعة. وبعد ذلك؟ أثبت أنه ليس من بين المرشحين للكرة الذهبية”.

وتابع: “كان ديمبيلي ليسجل بالتأكيد المزيد من الأهداف، أما لامين الصغير، فقد حظي بلحظة تألقه فقط، من الواضح أنه موهوب، لكنه بعيد كل البعد عن أن يكون من بين الأفضل في العالم”.

وفي ختام تصريحاته، شكك دوغاري في تأثير اللاعب وعقليته قائلا: “لست مقتنعًا على الإطلاق بأن برشلونة استحق التأهل أمام أتلتيكو، بالنظر إلى أداء لامين يامال، إنه يعاني من غرور مفرط”.

يذكر أن اللاعب الدولي الفرنسي السابق لم يلعب سوى 13 مباراة مع برشلونة في موسمه الوحيد مع البلوغرانا عام 1997، مع العلم أنه فاز بكأس العالم 1998 مع الديوك