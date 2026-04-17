هل تنتقل مؤسسة الضمان إلى "الأرقام الخضراء"؟

ساعتين ago
هل تنتقل مؤسسة الضمان إلى “الأرقام الخضراء”؟

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية

الحقوقي/ موسى الصبيحي

من المهم أن تعمل مؤسسة الضمان الاجتماعي على تعزيز ثقة الناس بها وبدورها ورسالتها، وبأنها مؤسسة تُعنى أولاً وقبل كل شيء بالحماية الاجتماعية، وتوفير سبل المعيشة الكريمة للمتقاعد وأسرته.

لذا ليس من المقبول أن تبقى المؤسسة تتذرع بالملاءة المالية والدراسات الاكتوارية كمبرر لتأجيل تحسين الرواتب التقاعدية المتدنية، وأقصد طبعاً إنفاذ الاستحقاق القانوني برفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد بموجب المادة ( 89/أ).

وبالرغم من أن منطق الملاءة المالية يبدو مقنعاً مالياً، إلا أنه يتهاوى اجتماعياً أمام الهدف والرسالة.

أعتقد أنه ​حان الوقت لمؤسسة الضمان للانتقال من “الأرقام الجافة” التي تنظر للضمان كصندوق استثماري أصم، وتخلق فجوة ثقة بين المؤسسة والمواطن إلى “الأرقام الخضراء” التي تستثمر في الإنسان، وتضمن كرامة المتقاعد والمنتفع، وتُنعش الاستقرار الاجتماعي.

علينا أن ندرك، في إطار النظرة العميقة بعيدة المدى، أن التمسك بـ “الأرقام الجافة” بحجة الاستدامة المالية هو في جوهره العميق خطر على المؤسسة؛ فإهمال البعد الحمائي يُضعف ثقة الناس في صمام أمانهم الوطني، فالاستدامة الحقيقية لا تتحق عبر أرقام جافة مجمّدة، وإنما بتطوير سياسات اجتماعية تستند إلى قاعدة مالية تكافلية متوازنة تضمن الحياة الكريمة للمتقاعد وأسرته في ظل تقلبات المعيشة.

لم يعد مقبولاً أبداً أن تظل مؤسسة الضمان صامتة إزاء وجود ( 32 ) ألف راتب تقاعد يقل إجمالي كل منها عن ( 200 ) دينار.

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

 


