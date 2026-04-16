الرئيس اللبناني يرفض إجراء اتصال هاتفي مع بنيامين نتنياهو

وطنا اليوم:انتهى الاتصال الذي أجراه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بالرئيس اللبناني جوزيف عون، الذي أبلغ الأميركيين برفضه التواصل مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بينامين نتنياهو. وبحسب المعلومات فإنّ الرئيس عون أبلغ روبيو أنه لن يتحدث إلى نتنياهو.

وقال بيان صادر عن قصر بعبدا: “تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالاً هاتفيا من وزير الخارجية الاميركي ماركو روبيو شكره فيه على الجهود التي تقوم بها واشنطن من أجل التوصل لوقف إطلاق النار ودعمها على المستويات كافة، من جهته أكد روبيو استمراره بالمساعي القائمة للوصول إلى وقف لإطلاق النار تمهيدا لإحلال السلام والأمن والاستقرار في لبنان مؤكدا دعمه وتقديره لمواقف الرئيس عون”.

وبعد الاتصال، نقل ثلاثة مسؤولين لبنانيين لرويترز أنه “لا توجد أي مكالمة مقررة بين عون ونتنياهو في المستقبل القريب”. كما نقل مسؤولان لبنانيان أنّ “سفارة بيروت في واشنطن أبلغت الإدارة الأميركية بأن عون لن يتحدث مع نتنياهو”.

من جهتها، أعلنت سفيرة لبنان لدى واشنطن ندى معوض أنّ “الاتصال بين روبيو والرئيس عون كان جيدًا جدًا وشكّل مؤشرًا قويًا على الاهتمام الكبير الذي يوليه الوزير للملف اللبنانيّ وكان الاتصال تبادلًا ثنائيًا بين روبيو وعون فقط”.

وقبل الاتصال، كانت لا تزال أوساط بعبدا تلتزم الصمت وعدم التعليق إزاء ما أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتصال بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، وتأكيد وسائل إعلام أميركية وإسرائيلية أنّ الاتصال سيكون على مستوى الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.