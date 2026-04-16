بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رياضة

نجوم المنتخب الوطني يحتفلون بيوم العَلَم عبر منصاتهم الرقمية

ساعتين ago
Jordan's fans cheer as they watch the 2026 FIFA World Cup Asian Qualifier football match between Jordan and Oman on big screens at the Prince Hamza hall in the Sports City in Amman on June 5, 2025. (Photo by Khalil MAZRAAWI / AFP) (Photo by KHALIL MAZRAAWI/AFP via Getty Images)

وطنا اليوم:احتفل نجوم المنتخب الوطني لكرة القدم، بيوم العَلَم الأردني عبر منصاتهم الرقمية، من خلال نشر صور لهم وهم يرفعون العَلَم ويرتدون الشماغ الأردني، في مشاهد عكست معاني الفخر والاعتزاز بالوطن ورموزه.
ونشر لاعبون المنتخب، موسى التعمري، ويزن النعيمات، وإحسان حداد، ويزن العرب، ونزار الرشدان، ونور الروابدة، ويزيد أبو ليلى، وإبراهيم صبرة، وعبدالله نصيب، وأدهم القرشي، وعلي عزايزة، ومحمد أبو زريق “شرارة”، إلى جانب عودة الفاخوري وعلي علوان، صورا متنوعة لهم مع العَلَم الأردني والشماغ، مرفقة بعبارات حملت معاني الولاء والانتماء والفخر.
وعبر اللاعبون من خلال منشوراتهم عن اعتزازهم براية الوطن، مؤكدين أن العَلَم الأردني يمثل رمز العزة والكرامة والوحدة، وأن رفعه في مختلف المحافل مسؤولية وشرف لكل أردني.
وتفاعل الجمهور الرياضي مع هذه المنشورات بشكل واسع، مشيدين بدور نجوم المنتخب في تعزيز القيم الوطنية، وترسيخ روح الانتماء لدى الشباب، إلى جانب تمثيل الأردن بأفضل صورة داخل الملعب وخارجه.
وقال المشجع طارق السلامين، إن هذه الخطوة “تعكس ارتباط اللاعبين الحقيقي بالوطن خارج المستطيل الأخضر”، مشيرا إلى أن ظهورهم بالعَلَم والشماغ يعزز صورة اللاعب الأردني كنموذج في الوطنية والقدوة للشباب.
فيما أكد المشجع زيد الطويسي أن تفاعل نجوم المنتخب مع المناسبات الوطنية يقرب اللاعبين أكثر من الجمهور ويعزز حالة الدعم الشعبي لهم في الاستحقاقات المقبلة.
بدوره، أشار المشجع وسام الهباهبة إلى أن ما قام به اللاعبون ليس مجرد منشورات على مواقع التواصل، بل رسالة واضحة بأن المنتخب يمثل هوية وطن قبل أن يكون فريقا رياضيا، مؤكدا أن مثل هذه المواقف تساهم في تعزيز روح الوحدة والانتماء بين الرياضيين والجماهير.
من جهته، قال صانع المحتوى الرياضي محمد الشوابكة إن تفاعل نجوم المنتخب مع يوم العَلَم يعكس وعيا كبيرا بدور اللاعب كقدوة مجتمعية، مؤكدا أن هذه المبادرات تعزز الصورة الإيجابية للكرة الأردنية وتزيد من حالة الارتباط بين الجمهور والمنتخب الوطني، خاصة في ظل الإنجازات والطموحات المقبلة.
ويأتي هذا التفاعل في إطار مشاركة لاعبي المنتخب في المناسبات الوطنية، تأكيدا على ارتباطهم الوثيق بالوطن وقيادته الهاشمية، وتجديدا للعهد على بذل المزيد من العطاء لرفع اسم الأردن عالياً في المحافل الدولية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
