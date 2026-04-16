مدير عام الجمارك الأردنية يجري زيارة مفاجئة لجمرك الكرامة

ساعتين ago
وطنا اليوم:أجرى مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك أحمد العكاليك زيارة تفقدية مفاجئة إلى مركز جمرك الكرامة للاطلاع على واقع الإجراءات والخدمات المقدمة وذلك على إثر ورود عدد من الملاحظات التي تستدعي المتابعة الميدانية المباشرة.
واستمع العكاليك خلال جولته إلى إيجاز من المعنيين حول سير العمل وآليات التخليص الجمركي وحركة انسياب البضائع والمسافرين إضافة إلى أبرز التحديات التي تواجه العاملين في الميدان. كما التقى بعدد من المراجعين والمخلصين الجمركيين مؤكدًا أهمية الاستماع لملاحظاتهم والعمل على معالجتها بشكل فوري.
ووجّه مدير عام الجمارك باتخاذ جملة من الإجراءات الكفيلة بتسهيل وتسريع العمليات الجمركية بما يضمن تقليل زمن إنجاز المعاملات وتعزيز كفاءة الأداء، مشددًا على ضرورة التنسيق المستمر مع الجانب العراقي وبما يحقق انسيابية العمل على جانبي الحدود بصورة متناغمة.
كما أكد على أهمية تكامل الجهود مع الأجهزة الأمنية المعنية كما اشاد بروح الفريق والتنسيق العالي الموجود بين ادارات الحدود بما يضمن تحقيق أعلى درجات الرقابة دون التأثير على سرعة الإجراءات وبما يحافظ على أمن وسلامة حركة التجارة والمسافرين.
ووجه العكاليك إلى تطبيق جميع الأنظمة العاملة في الجمارك في جمرك الكرامة لاهميتها في تسهيل حركة انسياب البضائع خاصة الترانزيت وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة.
وفي ختام زيارته دعا إلى مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد .


