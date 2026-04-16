الجيش الأميركي يوسع الحصار على إيران ليشمل شحنات بضائع مهربة

ساعتين ago
وطنا اليوم:قالت البحرية الأميركية في بيان الخميس إن الجيش وسع الحصار البحري المفروض على إيران ليشمل الشحنات التي تُعد مهربة، وذكرت أن أي سفينة يُشتبه في محاولتها الوصول إلى الأراضي الإيرانية ستخضع للتحقق والتفتيش.
وأضافت البحرية في بيان جرى تحديثه بعد فرض الحصار يوم الاثنين “هذه السفن، بغض النظر عن موقعها، ستخضع للتفتيش والصعود إلى متنها ومصادرة البضائع”.
وتشمل البضائع المهربة الأسلحة وأنظمة الأسلحة والذخائر والمواد النووية والنفط الخام والمنتجات المكررة، بالإضافة إلى الحديد والصلب والألمنيوم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
