العمري: يوم العلم الأردني رمز للهوية والوحدة الوطنية

وطنا اليوم:أكد رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية، النائب المهندس سالم العمري، أن يوم العلم الأردني يشكّل محطة وطنية عزيزة نستذكر فيها معاني الفخر والانتماء، ونجدد من خلالها العهد والولاء للوطن وقيادته الهاشمية الحكيمة.

وقال العمري إن العلم الأردني لم يكن يوماً مجرد راية تُرفع، بل هو رمز للسيادة والكرامة، وتجسيد لتاريخ حافل بالتضحيات التي قدّمها الأردنيون دفاعاً عن وطنهم ومبادئهم.

وأضاف أن الاحتفاء بيوم العلم يعكس وحدة الصف الأردني وتماسك الجبهة الداخلية، في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة، مؤكداً أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم سيبقى نموذجاً في الثبات والاعتدال، وحاملاً لرسالة السلام.

وأشار العمري إلى أن هذا اليوم يشكّل فرصة لتعزيز روح الانتماء لدى الأجيال، وترسيخ قيم العمل والبناء، خاصة في القطاعات الوطنية المختلفة ومنها القطاع السياحي الذي يُعد واجهة الأردن الحضارية، ويعكس هويته وتاريخه العريق أمام العالم.

وختم العمري بالتأكيد على أن العلم سيبقى خفّاقاً عالياً بجهود الأردنيين جميعاً، داعياً إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد من أجل رفعة الوطن وازدهاره.

