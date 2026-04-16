بنك القاهرة عمان
العمري: يوم العلم الأردني رمز للهوية والوحدة الوطنية

41 دقيقة ago
وطنا اليوم:أكد رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية، النائب المهندس سالم العمري، أن يوم العلم الأردني يشكّل محطة وطنية عزيزة نستذكر فيها معاني الفخر والانتماء، ونجدد من خلالها العهد والولاء للوطن وقيادته الهاشمية الحكيمة.

وقال العمري إن العلم الأردني لم يكن يوماً مجرد راية تُرفع، بل هو رمز للسيادة والكرامة، وتجسيد لتاريخ حافل بالتضحيات التي قدّمها الأردنيون دفاعاً عن وطنهم ومبادئهم.

وأضاف أن الاحتفاء بيوم العلم يعكس وحدة الصف الأردني وتماسك الجبهة الداخلية، في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة، مؤكداً أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم سيبقى نموذجاً في الثبات والاعتدال، وحاملاً لرسالة السلام.

وأشار العمري إلى أن هذا اليوم يشكّل فرصة لتعزيز روح الانتماء لدى الأجيال، وترسيخ قيم العمل والبناء، خاصة في القطاعات الوطنية المختلفة ومنها القطاع السياحي الذي يُعد واجهة الأردن الحضارية، ويعكس هويته وتاريخه العريق أمام العالم.

وختم العمري بالتأكيد على أن العلم سيبقى خفّاقاً عالياً بجهود الأردنيين جميعاً، داعياً إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد من أجل رفعة الوطن وازدهاره.
#النائب_سالم_العمري_نائب_وطن


12:21

أمنية شريك الاتصالات لمؤتمر FMC 2026 وتعرض دورها في تشغيل المرافق الذكية في الأردن

12:12

وفيات الخميس 16-4-2026

11:46

التلهوني: تخفيض رسوم معاملات الكاتب العدل عند استخدام الخدمات الإلكترونية

11:35

فقدان 250 شخصاً بعد انقلاب قارب للاجئين في بحر أندامان

11:16

ولي العهد يحتفل بيوم العلم مع ابنته الأميرة إيمان

11:12

رئيس الوزراء: بفخر واعتزاز نحتفل اليوم بعلمنا الأردني

11:08

مصدر أمني باكستاني: قائد الجيش يتوجه إلى واشنطن الجمعة

10:58

فيديو مروع أثار غضبا.. شرطيان أميركيان يسحلان رجلا أسود في نيويورك

10:47

وسط تصاعد التوتر مع الفاتيكان.. ترمب ينشر صورة وكأنه يعانق المسيح

10:27

مركز البحوث الدوائية والتشخيصية في عمّان الأهلية يستقبل وفدًا من المركز الأردني للتصميم والتطوير

10:23

كلية الحقوق في عمان الأهلية تنظم جلسة حوارية حول نظام ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية

10:18

تجارة عمان: شبكة الأعمال الأردنية–السعودية انتقلت من الفكرة إلى التنفيذ وتستهدف شراكات استثمارية

وفيات
وفيات الخميس 16-4-2026وفاة البرفسور ادوارد بروزاتيوفيات الاربعاء 15-4-2026وفيات الثلاثاء 14-4-2026وفيات الإثنين 13-4- 2026