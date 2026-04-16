نبض المقهورين اغتراب السلطة.. ويقظة الشعوب

3 ساعات ago
نبض المقهورين اغتراب السلطة.. ويقظة الشعوب

بقلم شيرين قسوس:

لم يكن ميل الشعوب تاريخياً نحو الأصوات المنحازة للمستضعفين مجرد مصادفة أو انفعال عابر، بل هو تجلٍ لوعي إنساني أصيل وارتكاز فطري على قيم العدالة؛ فالحقيقة الفلسفية الراسخة تؤكد أن الإنسان كائن أخلاقي بطبعه، يتحرك وجدانه تلقائياً أمام اختلال موازين الإنصاف، ليصبح صوت المقهورين لغة عالمية عابرة للحدود، وقوة خافية تعيد ترتيب العالم في وجدان الجماعة. إن الصوت المنبثق من رحم المعاناة يمتلك حرارة التجربة وصدق النفاذ الذي تفتقر إليه بلاغة الكلمات الجوفاء، لتتحول تلك الأصوات إلى مرايا تعكس ضعف الإنسان وتوقه للعدالة، ورغم مخاطر المتاجرة بالأوجاع واستثمارها من قبل البعض، يظل انحياز الشعوب الصادق لمن يمنحها الأمل بأن الظلم ليس قدراً محتوماً هو الثابت الذي لا يتزعزع.
​وفي السياق الأردني، يتجسد هذا المفهوم بحدة بالغة، حيث يقف الوجدان الشعبي بالفطرة مع نصرة المظلوم، في مقابل واقع تتبدى فيه فجوة عميقة بين نبض الشارع وقرارات بعض المسؤولين التي تبدو أحياناً أسيرة حسابات ضيقة أو مصالح نفعية، مما يجرد المسؤولية من جوهرها كأمانة أخلاقية ويحولها إلى أداة نفوذ صماء. هذا الاغتراب الذي يستشعره المواطن حين يدرك أن صوته لا يجد صدى في أروقة القرار، وأن من يمثله لا يشاطره همومه ولا يحمل أوجاعه، يخلق حالة من التباعد المنهك، إلا أن الشعوب لا تفقد بوصلتها أبداً، إذ يظل الإحساس الفطري بالحق قادراً على التمييز بين الصادق والمزيف. ولأن الوجع المتراكم لا يرتضي الصمت الأبدي، فإنه سيبقى المحرك الحتمي لإعادة تشكيل الصوت الحقيقي الذي لا يتاجر بالآلام ولا يستغل المناصب، بل ينحاز بصدق للناس، ليعيد صياغة التوازن المفقود بين السلطة وإرادة الشعب، مؤكداً أن جذوة العدالة، وإن خبت تحت وطأة الانفصال عن الواقع، تظل حية بانتظار اللحظة التي يستعيد فيها الحق مكانه الطبيعي.


