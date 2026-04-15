أتلتيكو يُقصي برشلونة ويبلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

وطنا اليوم:أقصى أتلتيكو مدريد الإسباني مواطنه وضيفه برشلونة المنقوص عدديا من الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم رغم خسارته 1-2 إيابا، مستفيدا من فوزه 2-0 ذهابا، ليضمن تأهله إلى نصف النهائي الثلاثاء.

وتقدم برشلونة بهدفي لامين جمال (4) وفيران توريس (24) في أفضل بداية ممكنة، قبل أن يسجّل النيجيري اديمولا لوكمان هدف تقليص النتيجة والتأهل لأتلتيكو (31) في مباراة شهدت طرد إريك غارسيا مدافع برشلونة بالبطاقة الحمراء قبل 11 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي في سيناريو مشابه لمباراة الذهاب عندما طرد باو كوبارسي قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول.

وأبقى الألماني هانزي فليك مدرب برشلونة الثنائي الإنجليزي ماركوس راشفورد والبولندي روبرت ليفاندوفسكي على دكة البدلاء، فيما زجّ بتوريس بعد 3 أيام من إنهائه شهرين من الصيام التهديفي أمام إسبانيول في الدوري الإسباني.

كما دفع فليك بغافي في الوسط للمرة الأولى في المسابقة القارية منذ 15 نيسان من العام الماضي.

في المقابل، اختار الأرجنتيني دييغو سيميوني التشكيلة ذاتها التي خاضت مواجهة الذهاب في الـ “كامب نو”، باستثناء مشاركة مدافع برشلونة السابق كليمان لينغليه مكان دافيد هانكو المصاب.

وسرعان ما أظهر العملاق الكاتالوني رغبته الواضحة عقب افتتاحه التسجيل مبكرا بعدما استغل توريس خطأ في تمركز لاعبي أتلتيكو بوسط ملعبهم، ليبادر فورا إلى تمرير كرة بينية متقنة نحو جمال الذي روّضها بلمسة واحدة قبل أن يسددها بهدوء بين قدمي الحارس الأرجنتيني خوان موسو (4).

وواصل الضيوف تهديد مرمى أتلتيكو مع انطلاق داني أولمو خلف دفاع المنافس، ورغم انزلاق الحارس موسو في البداية، فإنه استعاد توازنه في اللحظة المناسبة ليمنع محاولة لاعب الوسط الهجومي الذي حاول إسقاط الكرة من فوقه (9).

وضغط أتلتيكو بحثا عن التعادل، حيث راوغ لوكمان مدافعه قبل أن يرسل كرة أرضية خطيرة داخل منطقة الستة أمتار، قابلها الفرنسي أنطوان غريزمان الذي سيغادر الفريق نهاية الموسم للالتحاق بالدوري الأميركي، عند القائم القريب، غير أن جيرار مارتن تدخّل بانزلاق مثالي ليُبعد تسديدته (22).

وفرض برشلونة صمتا مطبقا في ملعب “ميتروبوليتانو” عندما استغل أولمو المساحة بين خطي الدفاع والوسط ليمرر كرة متقنة إلى توريس الذي تخلّص من رقابة لينغليه وسدد ببراعة نحو الزاوية العليا فارضا التعادل ب

بإجمالي المباراتين (24).

وكاد برشلونة أن يخطف الأسبقية المطلقة في المواجهة لكن رأسية فيرمين لوبيس وجدت يدي موسو بالمرصاد (25).

وهدّأ أتلتيكو من روع جمهوره، عندما قلّص النتيجة واستعاد أفضلية المباراتين (3-2)، ذلك بعد هجمة مرتدة سريعة قادها ماركوس يورينتي الذي مرر كرة عرضية متقنة داخل المنطقة إلى لوكمان سددها الأخير بهدوء في مرمى جوان غارسيا (31).

وبعدما أسقط الحكم مطالبات برشلونة باحتساب ركلة جزاء، واصل الـ “بلاوغرانا” تهديد مرمى أتلتيكو لكن موسو كان مجددا بالمرصاد لمحاولة توريس (41).

وهدأ إيقاع المباراة في بداية الشوط الثاني، حيث ندرت الفرص خلافا للشوط الأول، إلى أن ظن برشلونة أنه دك شباك أصحاب الأرض عن طريق توريس لكن سرعان ما ألغى الحكم الهدف بداعي التسلل (57).

وأنقذ غارسيا برشلونة من هدف محقق إثر تصديه بصعوبة لتسديدة روبن لو نورماند (73).

وواصل أتلتيكو استغلال الثغرات الواضحة في دفاع برشلونة، حيث تلقّى النروجي ألكسندر سورلوث كرة بينية وضعته منفردا بمواجهة المرمى، قبل أن يتعرض لعرقلة من غارسيا، ما أدى إلى طرده بالبطاقة الحمراء بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد “في آيه أر” (79).

وعجز برشلونة عن تهديد مرمى أتلتيكو في ظل النقص العددي باستثناء كرة ذهبية للمدافع الاوروغوياني رونالدو أراوخو لكن رأسيته مرت بجانب المرمى (90+7).