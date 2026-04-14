انتماء للوطن… صمام الأمان في مواجهة التيه الفكري

بقلم: حسن علي الزوايده

عندما يفقد الإنسان إيمانه بالانتماء للوطن ويبدأ في البحث عن اتجاهات بديلة، فإنه يدخل في حالة من التيه الفكري والاضطراب النفسي، حيث تتلاشى معاني الهوية وتضعف الروابط التي تجمعه بمجتمعه. فالوطن ليس مجرد مساحة جغرافية نعيش فوقها، بل هو منظومة متكاملة من القيم والتاريخ والثقافة والذكريات المشتركة التي تمنح الإنسان الشعور بالأمان والاستقرار والكرامة.

إن ضعف الانتماء الوطني يخلق فراغًا خطيرًا قد تستغله بعض التيارات أو الجماعات ذات الأجندات الخاصة، فتسعى إلى توجيه الأفراد بعيدًا عن مصلحة أوطانهم، مستندة إلى شعارات براقة تخفي وراءها أهدافًا قد تهدد وحدة المجتمع واستقراره. وعندما يتراجع الإحساس بالمسؤولية الوطنية، يتحول الفرد من عنصر بناء إلى عامل هدم، مما ينعكس سلبًا على تماسك الدولة وأمنها الاجتماعي.

ولا يمكن إغفال أن تراجع الانتماء للوطن غالبًا ما يكون نتيجة عوامل متعددة، من أبرزها الشعور بالتهميش أو غياب العدالة الاجتماعية أو ضعف الثقة بالمؤسسات، إضافة إلى تأثير العولمة ووسائل التواصل الاجتماعي التي قد تسهم في تشكيل هويات بديلة تتجاوز الحدود الوطنية. لذلك، فإن تعزيز الانتماء الوطني لا يتحقق بالشعارات فقط، بل يتطلب سياسات حقيقية تقوم على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، بما يعزز شعور المواطن بقيمته ودوره في بناء وطنه.

وتلعب الأسرة دورًا محوريًا في غرس حب الوطن في نفوس الأبناء منذ الصغر، بينما تسهم المؤسسات التعليمية في ترسيخ الهوية الوطنية من خلال المناهج التي تعزز قيم المواطنة والانتماء. كما أن للإعلام دورًا أساسيًا في إبراز الإنجازات الوطنية وتسليط الضوء على النماذج الإيجابية التي تعزز الفخر بالوطن والانتماء إليه.

لقد أثبتت التجارب التاريخية أن قوة الأوطان تكمن في تماسك شعوبها وإيمانهم المشترك بمصير واحد، فالأمم التي حافظت على وحدتها الداخلية استطاعت مواجهة التحديات وتحقيق التنمية والاستقرار، في حين أن المجتمعات التي تآكل فيها هذا الإيمان عانت من الانقسام والاضطراب.

إن الانتماء للوطن ليس مجرد شعور عاطفي، بل هو التزام أخلاقي ومسؤولية جماعية تتجسد في احترام القوانين، والمشاركة الفاعلة في بناء المجتمع، والدفاع عن مكتسباته. فالوطن هو الهوية والذاكرة والمستقبل، وحمايته مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع أبنائه.

وفي الختام، يبقى الانتماء للوطن صمام الأمان الذي يحفظ تماسك المجتمعات ويضمن استقرارها. وعندما يدرك الإنسان أن كرامته وازدهاره مرتبطان بسلامة وطنه، فإنه يصبح أكثر حرصًا على الإسهام في بنائه والدفاع عنه، ليظل الوطن دائمًا الملاذ الآمن والحضن الذي يجمع أبناءه على المحبة والوحدة والتكاتف