أردنية… وهذا العلم يشبهني

14 أبريل 2026
اسراء خالد بني ياسين
كاتبة وباحثة في الشأن التنموي

حين يرفرف العلم في سماء الأردن، ندرك أن الحكاية أكبر من يومٍ نحتفل به… إنها قصة وطن نعيشها كل يوم، ونشعر بها في كل تفصيل من حياتنا.
العلم الأردني ليس مجرد ألوان، بل ذاكرة ممتدة تحمل عزيمة شعب وأمل أمة. ألوانه تختصر تاريخًا من الكرامة والتضحيات، وتحكي عن وطن لم ينحنِ يومًا، بل بقي ثابتًا شامخًا رغم كل التحديات.

منذ طفولتنا، كان هذا العلم حاضرًا فينا… في طابور الصباح، في مناسباتنا، وفي لحظات فخرنا الصامتة. لم يكن يومًا مجرد رمز، بل كان وعدًا نكبر معه، أن نبقى أوفياء لهذا الوطن.

في يوم العلم، لا نحتفل براية فقط، بل نحتفل بالانتماء الحقيقي، بوطن احتضن أبناءه، وبقي عنوانًا للعزة والكرامة.

سيبقى علمنا عاليًا… لأنه يسكن فينا، ولأننا نؤمن أن الأردن ليس مجرد مكان، بل هو هوية نفخر بها.


