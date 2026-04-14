طوفان نوح الرّقمي: هل تتحول الأسر إلى ممالك نحل استثمارية؟

الدكتور: زيدون محمود المساد

على عكس الاعتقاد السائد بأن الشباب ينفقون جلّ أموالهم على المظاهر والاستهلاك اللحظي، كشفت البيانات الحديثة عن توجه مغاير تماما؛ حيث بدأ قطاع كبير من (جيل الزد )، وجيل الألفية في توجيه مدخراتهم نحو الاستثمار، بل إن بعضهم دخل المعترك المالي في سنّ أصغر من تلك التي بدأ فيها آباؤهم.

طفرة في الأرقام

تشير بيانات معهد “جيه بي مورغان تشيس” إلى تحول جذري في السلوك المالي للشباب:

• نمو هائل: ارتفعت نسبة الشباب في سنّ السادسة والعشرين الذين يمتلكون حسابات استثمارية من 8% فقط في عام 2015 إلى 40% بحلول مايو 2025.

• استثمار مبكر: وفقاً لمسح أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2024، أفاد أن 30% من المنتمين لجيل “الزد” بأنهم بدأوا الاستثمار في مرحلة الشباب، وقبل دخول سوق العمل، مقارنة بـ 6% فقط من جيل “الطفرة السكانية”. كما ذكر 6% منهم أن رحلتهم الاستثمارية بدأت منذ مرحلة المراهقة.

في قراءة مغايرة للواقع المالي المعاصر، لم يعد الصراع بين الأجيال مجرد خلاف على طريقة اللبس، أو ساعات السهر، بل انتقل إلى عمق السياسة المالية داخل البيت الواحد. نحن اليوم أمام مشهد فريد، حيث يقف الجيل القديم الحذر أمام جيل شاب جريء يمتلك أدوات تكنولوجية لم تكن تخطر على بال الأوائل.

نبوءة الماضي، وواقع الاستثمار

ينطلق بعضهم في تحليل هذا المشهد من إشارات عميقة، مثل: تلد الأمَة ربّتها والتي فسرها بعضهم معاصرا بانقلاب الموازين المادية؛ حيث تفتح التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي أبواب الغنى، والتمكين للشباب والإناث في سنّ مبكرة؛ ليتفوقوا ماليّا على والديهم. هذا التفوق ليس وليد الصدفة، بل هو نتاج طوفان معرفي، وتِقني جرف معه المفاهيم التقليدية للأمان الوظيفي.

*الأسرة: من الاستهلاك إلى مملكة النحل*.

إن الحل الأمثل لمواجهة هذا الطوفان ليس الصدام، بل التحول إلى نموذج مملكة النحل في هذا النموذج، لا يهم من الذي يجمع الرحيق أولا، بل المهم هو ازدهار الخلية. الأسرة القادمة هي وحدة إنتاجية متكاملة:

• الأبناء: هم النحل العامل الذي يمتلك سرعة الحركة في عالم العملات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والتجارة الإلكترونية.

• الآباء: هم البوصلة والغطاء الذين يمنحون هذه السفينة المتانة والحكمة، ويحمونها من الغرق في فخاخ المخاطرة غير المحسوبة.

عصف ذهني: حوار المعلم والطالب

داخل غرف المعيشة اليوم، يدور حوار تبادل أدوار مثير، يمكن تلخيصه في مشهدين:

المشهد الأول: الابن كـ منقذ

يبدأ الابن (الطالب في مدرسة الحياة، والمعلم في مدرسة التقنية) جلسة المصارحة كـ خطة إنقاذ . يقول لوالده: يا أبي، المدخرات التقليدية تغرق في بحر التضخم، والوظيفة لم تعد حصنا منيعا. دعنا نركب سفينة الاستثمار الذكي . هنا يظهر الابن قائدا لمرحلة التغيير.

المشهد الثاني: الأب كـ مُوازن

يأتي دور الأب (المعلم في الحكمة، والطالب في التكنولوجيا) ليضع مكابح الأمان . يتقبل الأب الواقع الجديد، لا بضعف، بل برغبة في التعلم. يسأل ابنه: كيف نحمي تعب السنين من ضياع الهجمات السيبرانية؟ وكيف نفرق بين الفرصة الحقيقية والوهم؟ هنا يتحول الأب إلى تلميذ نجيب يمتلك حق الفيتو الأخلاقي، والمالي.

ركوب السفينة

إن “طوفان نوح الجديد” هو طوفان المعلومات، والذكاء الاصطناعي. والنجاة فيه لا تكون بالانغلاق، بل بالاعتراف بأن المعرفة والذكاء الاجتماعي هما العملة الجديدة. يجب على الجيل القديم أن يتقبل فكرة التعلم من الأبناء كاستراتيجية بقاء، وأن يدرك الأبناء أن جرأتهم بلا حكمة الآباء قد تنتهي بغرق السفينة.

الهدف النهائي هو بناء أسرة مليئة بالإنتاج، والمعرفة حيث يذوب الفارق بين المعلم والطالب؛ ليصبح الجميع شركاء في مملكة استثمارية واحدة تؤمن مستقبلها بأيديها.