الجماهير الأردنية تترقب مباريات النشامى رغم صعوبة التوقيت

وطنا اليوم:تترقب الجماهير الأردنية بشغف، الظهور التاريخي للمنتخب الوطني لكرة القدم في نهائيات كأس العالم التي تنطلق في 11 حزيران المقبل، وتقام في الولايات الأميركية المتحدة والمكسيك وكندا.

وبدأت الجماهير بوضع مخططات لمتابعة مباريات المنتخب الذي جاء في المجموعة العاشرة في المونديال، إلى جانب منتخبات النمسا والجزائر والأرجنتين.

ورغم شكوى وتذمر الجماهير من فارق التوقيت خلال مباريات المونديال، إلا أن الجميع أكد شغفه بحضور ومتابعة المباريات بشكل مباشر، مؤكدين وضع خطط خاصة لأيام المباريات.

وتقام مباريات المنتخب الوطني في دور المجموعات بالمونديال أمام منتخبات النمسا والجزائر والأرجنتين عند الساعة 5 و6 و7 صباحا بتوقيت الأردن، في توقيت صعب على الجمهور الأردني الذي اعتاد على متابعة المباريات في ساعات المساء.

وامتد الأمر إلى أصحاب المقاهي والكوفي شوبات، الذي كشفوا عن برامج وجوائز سيطرحونها لتشجيع الجمهور على حضور المباريات في المقاهي بشكل جماعي، رغم التوقيت غير المعهود، مؤكدين أن أجواء تشجيع المنتخب في مشاركته التاريخية في المونديال لا يمكن تعويضها.

وقال متحدثون لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن شغف الجمهور بمتابعة المنتخب في كأس العالم سيدفعهم للتغلب على فارق التوقيت ومتابعة جميع المباريات، حرصا منهم على مؤازرة المنتخب ومشاهدة اللاعبين وهم يقارعون نجوم الكرة في العالم.

وقال أحمد العاصي صاحب مقهى في عجلون، إنه يخطط لفتح المقهى في ساعات الصباح الباكر خلال المونديال، لإتاحة المجال أمام الجماهير لحضور المباريات بشكل جماعي.

وأضاف: “أدرك جيدا صعوبة أن يستيقظ الشخص فجرا، ويأتي إلى المقهى لمتابعة مباراة كرة قدم، ولكن ما نراهن عليه هو حب وعشق المواطن الأردني لمنتخب بلاده وهذا يدفعني لأعداد ترتيبات وبرامج مشجعة للجمهور لحضور المباريات بشكل جماعي”.

من جهته، أكد الموظف محمود الجيتاوي، أن متابعة مباريات المنتخب في المونديال تتطلب ترتيبات خاصة في العمل، بحيث يتطلب الحصول على إجازة وتفرغ في يوم المباراة.

بدوره، أوضح الطالب الجامعي أسامة محمد، أن مشاركة المنتخب الوطني في المونديال لتشكل حالة اعتزاز كبيرة، وهذا كفيل بدفعنا لحضور جميع مباريات المنتخب بشكل مباشر رغم صعوبة التوقيت الذي سنتغلب عليه.

يشار إلى أن الشارع المحلي يرى في مشاركة المنتخب الوطني في المونديال، فرصة لتحقيق مكاسب رياضية إلى جانب المكاسب السياحية من خلال ترويج الأردن من خلال هذه التظاهرة الرياضية العالمية.