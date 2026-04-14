صالح وائل الشقيرات … امتداد الإرث وبصمة الجيل الجديد

وطنا اليوم _

كتب: ليث الفراية

ليس من السهل أن تحمل اسمًا له حضوره في عالم الأعمال، وأن تمضي في الطريق ذاته دون أن تكون مجرد ظلٍّ لذلك الاسم فالأسماء الكبيرة قد تفتح الأبواب، لكنها في الوقت ذاته تضع صاحبها أمام اختبارٍ أصعب؛ اختبار القدرة على إثبات الذات، وصناعة هوية مستقلة تُحترم لذاتها لا لما ورثته.

في هذا السياق، يبرز اسم صالح وائل الشقيرات كشاب أردني يحمل في تكوينه مزيجًا من الإرث العائلي العريق، والطموح الشخصي الذي يسعى لصياغة ملامحه الخاصة بهدوء وثقة.

ينتمي صالح إلى عائلة الشقيرات، وهي من العائلات الأردنية التي رسّخت حضورها في ميادين العمل والإنتاج، وكان لوالده، رجل الأعمال وائل صالح الشقيرات، دورٌ بارز في بناء هذا الاسم عبر سنوات من العمل المتواصل، والقدرة على تحويل التحديات إلى فرص، والرؤية التي تجاوزت حدود التفكير التقليدي في عالم الاستثمار والتجارة.

هذا الإرث لم يكن مجرد عنوانٍ يُضاف إلى الاسم، بل كان مدرسةً حقيقية نشأ فيها صالح، فتعلّم منذ سنواته الأولى أن النجاح لا يُمنح، بل يُصنع، وأن الاستمرارية تحتاج إلى جهدٍ صادق، والتزامٍ أخلاقي قبل أي مكسبٍ مادي وفي منتصف الحكاية، لا يعود الاسم وحده كافيًا بل يبدأ الامتحان الحقيقي.

هنا تتشكل الفوارق، ويظهر الفرق بين من يكتفي بحمل الإرث، ومن يضيف إليه. صالح اختار أن يسير بطريقه بهدوء، دون استعجال، كمن يعرف أن الخطوات الثابتة، حتى وإن كانت بطيئة، هي الأقدر على الوصول حيث لا يبحث عن الضوء، بل يصنع حضوره بالفعل، ويترك للأيام أن تتحدث عنه.

ما يميّز صالح ليس فقط انتماؤه لعائلة ناجحة، بل إدراكه المبكر لمعنى المسؤولية فهو يمثل نموذج الشاب الأردني الذي يوازن بين الاعتزاز بجذوره، والسعي لإثبات حضوره بجهده الخاص. قريب من الناس، بسيط في حضوره، واضح في رؤيته، يؤمن أن القيمة الحقيقية لا تُفرض، بل تُبنى مع الوقت.

وفي قراءة لمسيرته، نجد أن حضوره يتجلى في أكثر من بعد؛ في التزامه بالقيم التي نشأ عليها، وفي حرصه على أن يكون جزءًا من محيطه، لا بعيدًا عنه، وفي سعيه لأن يكون عنصرًا فاعلًا ضمن جيله، جيلٍ يؤمن أن الأردن لا يُبنى إلا بسواعد أبنائه كما أن ما يحمله من فكر شاب وطموح متقد يعكس وعيًا متقدمًا بدور الشباب في المرحلة القادمة، حيث لم يعد النجاح يُقاس فقط بحجم الإنجاز، بل بمدى تأثيره، وبقدرته على خلق فرصٍ حقيقية، وترك أثرٍ يستمر.

إن الحديث عن صالح وائل الشقيرات هو حديث عن جيلٍ جديد من أبناء الأردن، جيلٍ لا يكتفي بأن يرث، بل يسعى ليُضيف، ولا يكتفي بأن يحافظ، بل يعمل ليُطوّر، جيل يعرف أن الطريق طويل، لكنه يستحق أن يُسلك بإيمان وثبات.

وفي النهاية، تبقى القيمة الحقيقية للإنسان فيما يتركه خلفه من أثر، لا فيما يحمله من أسماء وصالح وائل الشقيرات يمضي بطريقه بهدوء الواثق، دون استعجال، ودون حاجة لإثباتٍ صاخب، كمن يعرف أن كل خطوة صادقة كفيلة بأن تتحدث عنه يومًا حيث لا يحاول أن يكون نسخة عن أحد، ولا أن يختبئ خلف إرثٍ كبير، بل يتعامل معه كأمانة، وكبداية لمسؤولية أكبر حيث يقترب من الناس ببساطته، ويحافظ على حضوره بطريقته، ويؤمن أن الاحترام لا يُطلب، بل يُبنى مع الوقت .

وقد لا تكون قصته اليوم مكتملة، لكن ملامحها واضحة شاب يعرف أين يقف، وإلى أين يريد أن يصل، ويملك من الصبر ما يكفي ليصل بطريقته وحين تمر السنوات، لن يكون السؤال من أين بدأ بل كيف استطاع أن يصنع لنفسه مكانًا يستحقه، بهدوء يشبهه، وبأثر يبقى.