5 إشارات خطيرة.. هل أخطأ الهلال بالتعاقد مع بنزيما؟

وطنا اليوم:في ليلةٍ آسيوية حزينة بالعاصمة الرياض، اهتزت أركان قلعة الزعيم ليس بوقع أقدام المهاجمين، بل بوقع صدمةٍ مدوية أطاحت بأحلام الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا للنخبة.

الخسارة أمام السد القطري بركلات الترجيح لم تكن مجرد نكسة عابرة، بل كانت اللحظة التي انفجر فيها بركان التساؤلات حول الجدوى الفنية للتعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما، فهل اشترى الهلال اسمًا عالميًا وباع في المقابل استقراره الفني؟

إليك خمس إشارات تبرهن على خطورة الموقف الحالي داخل قلعة الزعيم:

أولًا: متلازمة رونالدو وانحسار الهيمنة الجماعية

تطل الإشارة الأولى برأسها من خلال المقارنة الحتمية مع غريم الهلال التقليدي؛ نادي النصر، فعندما تعاقد العالمي مع كريستيانو رونالدو، كان الفريق يتصدر جدول الدوري ويعيش أزهى فتراته الجماعية، ومنذ تلك اللحظة دخل النادي في حقبة صفرية على مستوى البطولات الرسمية الكبرى.

اليوم، يكرر الهلال المشهد ذاته، فرغم أن الفريق كان يتصدر الدوري قبل قدوم بنزيما إلا أنه في الوقت الحالي يقبع خلف النصر المتصدر بخمس نقاط.

ثانيًا: عجز الحكومة في المنعطفات التاريخية

جاء بنزيما للهلال بصفته الحائز على الكرة الذهبية، واللاعب القادر على حسم المباريات الكبرى بنصف فرصة، لكن الحقيقة المرة تجلت في ليلة السد، حين اختفى بريق النجم الفرنسي في الوقت الأصلي، قبل أن يسدد ركلة ترجيح اتسمت بالرعونة، أهدرت معها تعب موسم كامل.

هذه الإشارة تؤكد أن بنزيما لم يعد قادراً على تحمل الضغوط العالية التي يتطلبها قميص الهلال؛ ما يطرح تساؤلات حول دوافعه الحقيقية في هذه المرحلة من مسيرته.

ثالثًا: تآكل الهوية التكتيكية لسيموني إنزاغي

قبل وصول بنزيما، كان الهلال تحت قيادة إنزاغي يُدار بعقلية الكل في واحد، حيث يتوزع العبء الهجومي على الخطوط كافة.

ومع وجود بنزيما في التشكيل الأساسي، وجد المدرب الإيطالي نفسه مضطراً لتعديل أسلوبه ليصبح الفريق خادماً للمهاجم الفرنسي.

هذا التحول القسري أدى إلى بطء في التحولات الهجومية وفقدان المرونة التكتيكية؛ ما جعل الهلال كتاباً مفتوحاً أمام الخصوم، وهو ما استغله مانشيني مدرب السد بذكاء شديد.

رابعًا: تصدعات غرف الملابس وواقعة مندش

لم يكن رد الفعل الغاضب للاعب سلطان مندش إثر استبداله في مواجهة السد مجرد نرفزة ملعب، بل هو جبل الجليد الذي يخفي خلفه تصدعات في غرفة ملابس الهلال.

الشعور المتنامي لدى اللاعبين المحليين بأن المجاملة تذهب للأسماء العالمية مهما تراجع مستواها، بدأ ينخر في عصب الولاء والانضباط، وغياب العدالة الفنية في التقييم قد يؤدي إلى فقدان إنزاغي السيطرة على الفريق؛ وهو ما يمهد لرحيل مدرب جديد عن أسوار النادي.

خامسًا: فخ البرستيج الإعلامي مقابل الاحتياج الفني

الإشارة الخامسة تكمن في الخلل الاستراتيجي للإدارة، التي فضلت صفقات الاستعراض لتعزيز صورة النادي عالمياً على حساب الاحتياجات الفنية الفعلية.

الهلال كان يحتاج لمهاجم يتسم بالسرعة والجوع للبطولات وظهير أيمن ينقذ موقفا، وليس للاعب استنزف طاقاته في الملاعب الأوروبية ويبحث عن ختام هادئ لمسيرته.

خروج الهلال الآسيوي أثبت أن بريق الأسماء الرنانة لا يضيء منصات التتويج، بل قد يكون هو السم في العسل الذي ينهي حقبة البطولات.