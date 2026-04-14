على مجلس إدارة الضمان التحرّك الفوري ضمن (7) محاور

الخبير موسى الصبيحي

​تتطلب المرحلة الحالية تضافراً لجهود مؤسسة الضمان الاجتماعي وصندوق استثمار أموالها، وفق خطة طوارئ وتطوير شاملة للأعوام الخمسة القادمة، ترتكز على سبعة محاور استراتيجية لضمان الاستدامة المالية والحماية الاجتماعية:

​المحور الأول: التوسع الشامل والمستدام: من خلال ​شمول ما بين 100 ألف إلى 120 ألف مؤمّن عليه جديد سنوياً، بهدف تحقيق شمول نصف مليون مؤمّن عليه على الأقل خلال فترة الخطة، مع التركيز على القطاعات المتهربة والقطاعات غير المنظمة والمهن الحرة، والعمالة غير الأردنية.

​المحور الثاني: ضبط المسارات التقاعدية: من خلال ​عمل تشاركي فاعل مع الحكومة والشركات الكبرى وممثلي أصحاب العمل ( غرف التجارة والصناعة) للحد من وتيرة الإحالات للتقاعد المبكر، وإنهاء الخدمات. والهدف إعادة معدلات التقاعد إلى مستوياتها الطبيعية (20 – 22 ألف متقاعد جديد سنوياً)، لضمان استقرار التدفقات النقدية، والسيطرة على نمو الفاتورة التقاعدية.

​المحور الثالث: الرقابة والتحصيل الفعّال: من خلال تفعيل أدوات الرقابة والتفتيش الذكي لخفض مديونية المؤسسة على مختلف القطاعات بنسبة (50%)، وضمان التزام المنشآت بتسديد الاشتراكات في مواعيدها القانونية.

​المحور الرابع: إدارة المحفظة الاستثمارية: من خلال ​إعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية بما يحقق التوازن بين المخاطر والعوائد؛ مع خفض نسبة محفظة السندات تدريجياً لتصل إلى (45%) من المحفظة الإجمالية كحد أقصى، ورفع متوسط العائد على الاستثمار إلى (8%) سنوياً كحد أدنى.

​المحور الخامس: النهضة الإدارية والحوكمة: ويكون ذلك عبر ​إطلاق “ثورة بيضاء” داخلية تعالج الأداء الإداري، وتهدف إلى تفعيل طاقات جميع المديريات، وربط المسار الوظيفي والتقييم بنتائج ملموسة وأهداف رقمية واضحة بدءاً من أصغر موظف وصولاً إلى القيادات الإدارية(الجميع يجب أن يعمل بنشاط وكفاءة).

​المحور السادس: الإصلاح التشريعي والاستدامة التأمينية: من خلال البدء الفوري ب​إجراء مراجعة شاملة لقانون الضمان والأنظمة الصادرة بمقتضاه، لمعالجة الاختلالات التأمينية التي تضغط على “نقطة التعادل”، وبعدها البدء في صياغة قانون متوازن يضمن ديمومة النظام للأجيال القادمة.

​المحور السابع: التحول الرقمي العميق والذكاء الاصطناعي: من خلال ​تبني نماذج وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في أعمال المؤسسة، مثل:

– ​بناء أنظمة تنبؤية (Predictive Modeling): لتحليل المخاطر المالية للمنشآت ومسارات التقاعد قبل وقوعها.

– ​التحصيل الآلي الذكي: ربط تقاطعي مع قواعد البيانات الوطنية لكشف التهرب التأميني بشكل فوري.

– ​تعزيز الوعي الذكي: توفير منصات محاكاة تفاعلية للمشتركين لتمكينهم من رؤية مستقبلهم التقاعدي وتنبيههم لمخاطر التقاعد المبكر، وإرشادهم إلى الطريق السليم المجدي للتخطيط لتقاعدهم.

أدعو مجلس إدارة المؤسسة للتحرك الفوري للتوجيه بإعداد هذه الخطة الطارئة ومتابعة تنفيذها حرفياً.

في تقديري إذا استطاعت المؤسسة تنفيذ مثل هذه الخطة بحذافيرها فستكون في وضع مالي مستدام ومريح للغاية.