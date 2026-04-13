العتيلات يكتب : العمل التطوعي وأهميته في حياتنا

بقلم: سامي العتيلات

يعد العمل التطوعي ظاهرة اجتماعية موجودة على مر العصور، حيث يعتبر الركيزة الأساسية في بناء وتنمية المجتمعات ونشر التماسك الاجتماعي بين المواطنين فيها ، حيث يحمل رسالة سامية قوامها تسخير الطاقات الإنسانية لخدمة جميع القضايا المجتمعية. والعمل التطوعي يعتبر أهم عنصر في رقي المجتمعات ونهضة الأمم، بالإضافة إلى أن أهميتة من كونه سلوكاً حضارياً يلبي حاجة المجتمع لأفراد يسهمون في مسيرة التنمية بعطائهم من الجهد والوقت والعمل دون النظر إلى مردود شخصي وإنما بهدف تحقيق منفعة المجتمع بكل أفراده وشرائحه وأن المتطوع هو الشخص الذي يسخر نفسه عن طواعية ودون إكراه أو ضغوط خارجية لمساعدة ومؤازرة الآخرين.

ويعتبر ااتطوع من أهم المبادرات التي تهدف إلى إيجاد حلول إبداعية تلبي طموحات المجتمع، وذلك من خلال تنمية روح التطوع والشعور بالمسؤولية الاجتماعية تجاه مختلف قضايا المجتمع.

فقد نفذت متصرفية لواء الجامعة بالتعاون مع مركز أمن تلاع العلي بقيادة ربانها متصرف اللواء الدكتور صخر محمد المور حملة تطوعية بيئية في لواء الجامعة شارك فيها الأهالي ومؤسسات المجتمع المدني وطلاب المدارس والجامعات وأمانة عمان الكبرى ووزارة البيئة والشرطة البيئية..إلى جانب المجالس المحلية في تلاع العلي وام السماق وخلدا حيث هدفت هذه الحملة البيئية الى تحسين البيئة المحلية والحد من المظاهر السلبية وتعزيز الوعي بأهمية النظافة العامة، ودورها الحيوي في الحفاظ على صحة الإنسان وسلامة البيئة، إضافة مسحة جمالية للمنطقة وتشجيع ثقافة التطوع بين اوساط المشاركين..

ويُذكّرنا التطوع في هذا اليوم بأن بيئة نظيفة تبدأ بخطوة بسيطة من كل فرد.

شكراً عطوفة الدكتور صخر محمد المور على المبادرة الشخصية بتنفيذ هذا اليوم ، وشكراً لكل متطوعة ومتطوع شارك في هذه الحملة لانجاح هذا اليوم.