حسان يطلق حملة لرفع الأعلام في الشوارع وعلى المباني الحكومية

وطنا اليوم:اوعز رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بإطلاق حملة بمناسبة اليوم الوطني للعلم الاردني والذي يصادف يوم السادس عشر من شهر نيسان من كل عام.

ووجه حسان كتابا الى الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات وامانة عمان الكبرى والشركات المملوكة للحكومة اعلمهم بأن الحملة ستنطلق فعالياتها بتاريخ 14/4/2026.

وطلب حسان إعادة نشر فيديو نشيد العلم والتصاميم الخاصة بالحملة والتي سيتم نشرها على صفحة علمنا عال ورفع العلم بالقياسات المختلفة على مباني الوزارات والمؤسسات والهيئات والبلديات والجامعات والمدارس.

كما طلب برفع العلم في مختلف الشوارع من قبل امانة عمان والبلديات وسلطة منطقة العقبة واقليم البترا ونشر فيديو العلم على القنوات الفضائية الرسمية والخاصة وعمل حملة اعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة والمواقع الالكترونية مع امكانية مشاركة ما يتم نشره على صفحة علمنا عال.